 إنهاء ملف تأمين العمالة المنزلية العام الجاري | صحيفة تواصل الالكترونية

إنهاء ملف تأمين العمالة المنزلية العام الجاري

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إنهاء ملف تأمين العمالة المنزلية العام الجاري

تواصل – الرياض:

أعلن المتحدث الإعلامي لشركات التأمين عادل العيسى، عن تنسيق جارٍ مع وزارة العمل بشأن ملف التأمين على العمالة المنزلية، والذي توقع إكمال إجراءاته قبل نهاية 2017.

وكشف العيسى، عن محاولات لإدخال منتجات جديدة في قطاع التأمين خلال العام الميلادي الجاري، والتي حدّد منها تأمين العمالة المنزلية، وتنظيم بعض المنتجات الأخرى مثل التأمين الهندسي “المقاولات”.

وشدّد العيسى، على ضرورة فتح منتجات جديدة تتناسب مع أعداد شركات التأمين الموجودة في السوق البالغ عددها نحو 35 شركة، بحسب “الاقتصادية”.

وأكّد العيسى، حاجة القطاع إلى ترتيب أكثر لكونه قائماً حالياً على التأمين الطبي والمركبات، وبالتالي دخول منتجات جديدة تسهم بشكل إيجابي على القطاع في المملكة.

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