«واشنطن بوست»: 100 ألف إسرائيلي استوطنوا الضفة الغربية في عهد أوباما

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كشفت صحيفة ‘‘واشنطن بوست‘‘ الأمريكية، أن 400 ألف ‘‘إسرائيلي‘‘ يعيشون اليوم في 150 مستوطنة في أنحاء الضفة الغربية، مقارنة بأقل من 300 ألف كانوا يعيشون هناك عند انتخاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما.

وأشارت إلى أن 200 ألف آخرين يعيشون في القدس الشرقية التي يريدونها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم في المستقبل.

وأكدت الصحيفة، أن تصعيد الانتقادات الأمريكية خلال السنوات الثمان الماضية لم يمنع مطلقا البناء في الضفة الغربية المحتلة عسكريا، مضيفة أن الآلاف من المنازل بنيت هناك، كما أنشئت الأميال من الطرق والمطاعم ومحلات التسوق فضلا عن جامعة.

وأضافت أن تل أبيب اليوم لديها الآن حكومة يمينية تفتخر بأنها أكثر دعما للبناء في المستوطنات عن أي حكومة في تاريخ الدولة القصير.