 سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند 7198 نقطة بتداولات 5 مليارات | صحيفة تواصل الالكترونية

سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند 7198 نقطة بتداولات 5 مليارات

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سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند 7198 نقطة بتداولات 5 مليارات

تواصل- واس:

أغلق سوق الأسهم في المملكة، اليوم الأربعاء، منخفضًا 52.65 نقطة ليقفل عند مستوى 7198.11 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 261 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 138 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 44 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 126 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الدرع العربي، والأحساء، والصقر للتأمين، ومعدنية، وساسكو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات ثمار، والمجموعة السعودية، والأندلس، ومجموعة الحكير، وأسلاك، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.91% و 3.68 %.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والأحساء، وساسكو، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، فيما كانت أسهم شركات سابك، والإنماء، ودار الأركان، والكيميائية، وساسكو هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

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