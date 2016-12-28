 جهاز جديد لشحن الهاتف بحركة اليد | صحيفة تواصل الالكترونية

جهاز جديد لشحن الهاتف بحركة اليد

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جهاز جديد لشحن الهاتف بحركة اليد

تواصل – وكالات:

طوَّر الشاب الروسي مايكل كياناتيس، جهازاً جديداً يحمل اسم HandEnergy، يسمح للمستخدمين بشحن البطارية الخاصة بهواتفهم الذكية ببساطة عن طريق حركة اليد.

وقال كياناتيس، البالغ من العمر 19 عاماً: إن الجهاز يتصل بالهاتف الذكي، وعلى المستخدم فقط تحريك الجهاز بيده في حركات دائرية بمتوسط سرعة دوران 5.000rpm، مما يولد طاقة تساعد في عملية الشحن.

وأضاف كياناتيس: أن الجهاز الجديد مثالي للمسافرين بشكل متكرّر، والبعيدين عن وصلات الكهرباء، كما أنه يساعد في إنتاج الطاقة النظيفة دون الحاجة لحرق الوقود، فيما توقع موقع “مترو” البريطاني إطلاق الجهاز للبيع بشكل رسمي مارس المُقبل.

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