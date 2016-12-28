 ممرضة تتبرع بجزء من كبدها لطفلة في الجوف | صحيفة تواصل الالكترونية

ممرضة تتبرع بجزء من كبدها لطفلة في الجوف

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ممرضة تتبرع بجزء من كبدها لطفلة في الجوف

تواصل – أحمد الرمال:

تبرعت الممرضة عبير عطا الله العنزي، من منطقة الجوف، للطفلة بشاير الرشيدي، بجزء من كبدها.

وكان والد الطفلة بشاير قد ناشد بالتبرع لابنته التي تعاني من تليف في الكبد. فسارعت الممرضة عبير العنزي التي تعمل بصحة الجوف، إلى الاتصال بوالدة الطفلة بعد قراءتها المناشدة.

وقد أجريت العملية بالمستشفى العسكري في مدينة الرياض وتمت بنجاح بعد أخذ جزء من كبد الممرضة المتبرعة وزرعها للطفلة.

وشكر والد الطفلة الممرضة عبير عطالله العنزي على هذا الفعل الإنساني النبيل الذي أسهم في علاج ابنته التي لم تبلغ العاشرة من عمرها.

 

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