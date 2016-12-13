مؤشر الأسهم يرتفع عند 7088 نقطة

تواصل – الرياض:

أغلق مؤشر سوق الأسهم في المملكة جلسة اليوم الخميس على ارتفاع بنسبة 0.4% عند 7088 نقطة (+ 31 نقطة)، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 4 مليارات ريال.

ويترقب المستثمرون والمتعاملون الإعلان الرسمي للميزانية للعام المقبل 2017 والمتحقق فعلياً في ميزانية 2016.

وشهدت الجلسة ارتفاعاً لأغلبية الأسهم المتداولة بنسب متفاوتة يتقدمها سهما “سابك” و”مصرف الراجحي” على ارتفاع طفيف بأقل من 1% عند 91.75 ريال و63.25 ريال على التوالي.

وأنهت أسهم “معادن” و”الفرنسي” و”دار الأركان” و”سبكيم العالمية” و”الطيار” تداولاتها على ارتفاع بنسب تتراوح بين 1 و5%.

وأغلق سهم “عسير” عند 17.60 ريال (+ 3 %) عقب التوصية بتوزيع أرباح نقدية بواقع ريال للسهم عن العام 2016، بينما تصدر سهما “الدرع العربي” و”الطباعة والتغليف” ارتفاعات اليوم النسبة القصوى.

في المقابل أغلقت أسهم “القصيم الزراعية” و”سدافكو” و”ينساب” و”الجزيرة” على تراجع بنسب تتراوح بين 1 و3 %.