«البنك المركزي» يكشف عن حجم الأصول الاحتياطية في الخارج

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كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي الأصول الاحتياطية في الخارج بنهاية شهر ديسمبر الماضي.

وأوضح البنك المركزي أن الأصول الاحتياطية بلغت نحو 1.7 تريليون ريال، مقابل 1.71 تريليون ريال بنهاية نوفمبر الماضي ، متراجعة 0.7 % بما يعادل 12.4 مليار ريال- وفقاً لـ” الاقتصادية”-.

وجاء تراجع الأصول الاحتياطية بسبب انخفاض بند النقد الأجنبي والودائع في الخارج 5.1 في المائة بما يعادل 29.4 مليار ريال.

ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

وعلى أساس سنوي، تراجعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية الشهر الماضي 9.2 في المائة بما يعادل 172.2 مليار ريال، بعد أن كانت 1.87 تريليون ريال بنهاية الشهر نفسه من 2019.