يقيم في المملكة منذ 27 عاماً.. مقطع مؤثر لفلبيني يعتنق الإسلام وهو منوم في مستشفى بالرياض

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وثق مقطع فيديو لحظات مؤثرة لمقيم فلبيني وهو ينطق الشهادتين معلناً دخوله الإسلام.

وأظهر الفيديو ‏مريضاً من الجنسية الفلبينية يرقد في العناية المركزة بأحد مستشفيات الرياض، وبجانبه الداعية بجاليات حي النسيم ‎عيسى ريال الذي كان في زيارة ميدانية للمستشفى، ولقنه الشهادتين بعد أن أكرمه الله أن يكون سبباً في إسلام المقيم الفلبيني.

وظهر مدى التأثر على وجه الداعية عيسى ريال، فرحاً باعتناق المقيم الفلبيني للإسلام بعد 27 عاماً قضاها في المملكة.

وشهد الفيديو تفاعلا وتداولا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ودعا المغردون للمقيم بالثبات على دين الحق، وأن يجزي الداعية عيسى ريال خير الجزاء.