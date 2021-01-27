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منظمة حقوقية تتهم ميلشيا الحوثي الإرهابية بتعذيب 200 امرأة بالمعتقلات

منظمة حقوقية تتهم ميلشيا الحوثي الإرهابية بتعذيب 200 امرأة بالمعتقلات
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت منظمة سام الحقوقية والحرية في اليمن، أن مليشيا الحوثي الإرهابية قامت بتعذيب نحو 200 من النساء الموزعات على معتقلاتها بشكل ممنهج.

وأكدت المنظمة في بيان لها، أن النساء اليمنيات ما زلن يتعرضن لمختلف أنواع القمع وأشكال الانتهاكات والإذلال.

وأضافت أن هناك آلاف القصص المؤلمة التي تجسد حجم تلك المعاناة التي يعشنها في مناطق السيطرة الحوثية، موضحة أنه تم رصد انتهاكات خطيرة ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في العديد من أماكن الاعتقال التي تدار من قبل المليشيا.

واستعرضت المنظمة عدداً من القصص والشهادات، من مُعتقلات سابقات إضافة لإحدى النساء العاملات بسجون الحوثي التي عكست حجم الجرائم والممارسات الخطيرة المرتكبة دون مراعاة للحماية الخاصة التي أقرها القانون الدولي للمرأة، محذرة من استمرار تعاطي المجتمع الدولي مع الملف اليمني على هذا النحو الذي يزيد من الانتهاكات والجرائم المروعة بحق المدنيين اليمنيين لا سيما النساء منهم.

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