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بعد «تويتر».. «يوتيوب» يحذف فيديو لـ«ترامب» ويحظره من رفع مقاطع جديدة

بعد «تويتر».. «يوتيوب» يحذف فيديو لـ«ترامب» ويحظره من رفع مقاطع جديدة
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تواصل – وكالات :

كشف موقع “أكسيوس” أن “يوتيوب” قام بمعاقبة الرئيس المريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، وذلك بإزالة مقطع فيديو له، كما قام بحظره من نشر مقاطع جديدة لأسبوع.

وبحسب بيان صادر عن “يوتيوب” فقد تمت “إزالة المحتوى الجديد الذي تم تحميله على قناة دونالد ترامب لانتهاكه سياسة الموقع”.

وأضاف “يوتيوب”: “قمنا بتقديم إنذار أول وتم منع دونالد ترامب من تحميل أي مواد لمدة 7 أيام”، مضيفا: “قمنا بتعطيل التعليقات لأجل غير مسمى لمخاوف تتعلق بالسلامة”.

وكانت شركة “تويتر” قد قالت في التاسع من يناير، إنها أوقفت حساب ترامب نهائيا بسبب خطر المزيد من التحريض على العنف، على حد وصفها.

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