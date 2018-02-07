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جازان.. حصيلة حادث طريق «بيش» ترتفع لـ5 وفيات

جازان.. حصيلة حادث طريق «بيش» ترتفع لـ5 وفيات
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تواصل – فريق التحرير:

لا تزال الأجهزة الأمنية، وفرق الإسعاف تباشر الحادث المروري الذي وقع على الطريق الرابط بين بيش العليا وطريق مركز الحقو، في جازان.

وارتفعت حصيلة الحادث إلى 5 وفيات، بعدما اصطدمت سيارة “كورولا” بأخرى من نوع “جيب”.

وأعاد الحادث التذكير بمسلسل الحوادث القاتلة التي تشهدها طرقات جازان مجددًا، بعد مشهدين مؤلمين وصل عدد المتوفين بهما إلى 14 شخصًا.

وأكد المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بجازان بيشي الصرخي، أن غرفة العمليات تلقت، مساء أمس الثلاثاء، بلاغًا عن حادث تصادم على طريق بيش العليا التابع لمحافظة بيش.

وعلى الفور تم توجيه 3 فرق إسعافيه وعند وصول أول فرقه إسعافيه من مركز إسعاف بيش وجدت في الموقع 5 حالات وفاة؛ حيث قامت الفرق بنقل أربعة متوفين والخامسة نقلت عن طريق الدفاع المدني إلى مستشفى بيش العام.

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