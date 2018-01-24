في مكة وحدها.. ضبط 400 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل

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تواصل – واس:

تسلم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، ونائبه عبدالله بن بندر التقرير السنوي لإنجازات شرطة المنطقة.

وتضمن التقرير الذي سلمه مدير شرطة المنطقة اللواء عبداللطيف الشثري للأمير خالد الفيصل والأمير عبدالله بن بندر إحصاءات عن الجهود الأمنية خلال عام 1438، والتي شملت نتائج حملة ضياء الأمنية وأثمرت عن القبض على نحو 54 ألف مخالف لنظام العمل، و 354 ألف مخالف لنظام الإقامة، وضبط نحو 10 آلاف متسلل.

واشتمل التقرير أيضا على نبذة عن الدورات التدريبية التي خضع لها منسوبو شرطة المنطقة والبالغ عددها 142 دورة استفاد منها 3164 رجل أمن.

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