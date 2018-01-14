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الجيش اليمني ينتزع 3 مناطق جديدة بمعقل الحوثيين في «صعدة»

الجيش اليمني ينتزع 3 مناطق جديدة بمعقل الحوثيين في «صعدة»
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تواصل – واس:

نجح الجيش اليمني، اليوم الأحد، في انتزاع ثلاث مَنَاطِق جديدة من قبضة مِيلِيشِيا الحوثي الانْقِلاَبية المَدْعُومة من إيران بمحافظة صعدة.

وقال قائد اللواء مائة وثلاثة مشاه ميكا العميد ذياب القبلي: ‘‘إن الجيش اليمني فرض سَيْطَرَته الكاملة على منطقة العواضي، والسعراء، وسوق البقع، وأجزاء من جبال العليب‘‘.

وَأَشَارَ القبلي، في تصريح نقله المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إلى أن عمليات التحرير جاءت عقب هجوم مباغت للجيش اسْتَهْدَف المِيلِيشِيا في تلك المواقع.

وَأكَّدَ العميد القبلي، أن التقدم مَا زَال مُسْتَمِرّاً لاستكمال عملية تحرير مَا تبقى من مَنَاطِق بالمحافظة خاضعة لنفوذ الانْقِلاَبيين الموالين لإيران.

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