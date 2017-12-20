جامعة الأمير سطام بالخرج تعلن عن وظائف إدارية شاغرة على مراتب عليا

تواصل – واس:

أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج عن بدء استقبالها يوم الأحد المقبل طلبات المتقدمين لشغل مجموعة من الوظائف الإدارية الشاغرة للمراتب العليا بالمرتبتين الحادية عشرة، والثانية عشرة في مقر الجامعة بمدينة السيح، وذلك عن طريق النقل أو النقل بالترقية لمن تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية.

ودعت الجامعة الراغبين ممن تتوفر لديهم متطلبات الوظائف التقدم عن طريق النظام الإلكتروني للتوظيف لعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة وتسجيل بياناتهم وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة.

وأوضحت أن تقديم الطلبات سيستمر حتى يوم الثلاثاء 15-4-1439هـ.

رابط التقديممن هنا