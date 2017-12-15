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صور تاريخية نادرة توثق موقف المملكة من قضية فلسطين

صور تاريخية نادرة توثق موقف المملكة من قضية فلسطين
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت دارة الملك عبدالعزيز، اليوم، مجموعة صور تاريخية توثق موقف المملكة من قضية فلسطين، وتعكس الجوانب التاريخية المختلفة ومواقف ملوك المملكة العربية السعودية خلال العقود الماضية من القضية.

وجاء من ضمن الصور، صورة قديمة ونادرة نشرتها “أم القرى” في 6 / 8 / 1367هـ للملك عبدالعزيز يستعرض في الرياض كتائب المجاهدين السعوديين لإنقاذ فلسطين، وصورة أخرى في “أم القرى” يوم الجمعة 22 شوال 1367هـ لخطبة لوزير الدفاع السعودي الأمير منصور بن عبدالعزيز في فرقة الجهاد النظامية السعودية بفلسطين.

ونشرت قائمة بالشهداء السعوديين في حرب فلسطين 1367هـ / 1948م، وكذلك صورة لرسالة من القيادة العامة لقوات فلسطين تعزي في 9 شهداء سعوديين في وقعة المزرعة يوم 16 / 2 / 1948م.

وأوضحت أنها ستنشر عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، الذي يتابعه مغردون من مختلف الأطياف الثقافية والعلمية من داخل المملكة وخارجها من المهتمين بالتاريخ، صوراً تاريخية ووثائقَ رسمية ومقاطعَ فيديو تاريخية من فيلم (نداء الشهامة.. الجيش السعودي في فلسطين 1367هـ 1948م)، من إنتاج دارة الملك عبدالعزيز.

 

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