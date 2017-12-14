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بالصور.. وصول أول دفعة من ضيوف خادم الحرمين المعتمرين إلى المدينة

بالصور.. وصول أول دفعة من ضيوف خادم الحرمين المعتمرين إلى المدينة
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تواصل- واس:

بدأت وفود المجموعة العاشرة من المعتمرين المستضافين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للعمرة والزيارة، الذين صدر أمر خادم الحرمين

الشريفين – حفظه الله – باستضافتهم ضمن برنامج العمرة والزيارة، بالتوافد على المدينة المنورة مساء أمس .

وتضم الدفعة الأولى من الضيوف 150 معتمراً ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة من خمس دول: مصر 40، الأردن 30، لبنان 30، المغرب 30، موريتانيا 20، إذ من المقرر أن تصل الدفعة الثانية من المعتمرين في وقت لاحق من اليوم الخميس، ليكتمل وصول ضيوف المجموعة العاشرة التي تضم 200 معتمر من سبع دول عربية من قارتي آسيا وإفريقيا .

وكان في استقبال الضيوف لدى وصولهم مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، عدد من مسؤولي البرنامج، حيث أنهوا إجراءات وصول الضيوف في يسر، ثم استقلَّ الضيوف الحافلات إلى مقر إقامتهم في فندق كراون بلازا بجوار الحرم النبوي الشريف .

وأعرب الضيوف عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين على هذه الاستضافة الكريمة لأداء مناسك العمرة، مشيدين بدور البرنامج في التواصل المستمر مع المسلمين لمناقشة قضايا الأمة الإسلامية في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها، واصفين البرنامج بأنه عمل جليل من خادم الحرمين الشريفين يصب في خدمة الإسلام والمسلمين، ويضاف إلى جهود ومبادرات المملكة العربية السعودية لخدمة المسلمين ونشر الوسطية .

من جانبه رحَّب الأمين العام لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة عبدالله بن مدلج المدلج، بضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، وأكد توفر الإمكانات والتسهيلات لراحة الضيوف مدة إقامتهم, مشيراً إلى اهتمام ومتابعة معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ للبرنامج أولاً بأول، وتوجيهاته بتوفير كل الخدمات المتميزة للضيوف .

وأبان المدلج أن اللجنة التنفيذية لبرنامج العمرة والزيارة أعدت برنامجاً ثقافياً ودعوياً متميزاً للضيوف في كلٍّ من المدينة المنورة ومكة المكرمة، حيث يتضمن برنامج المدينة المنورة: لقاءً مع أحد أئمة الحرم النبوي الشريف، وزيارة مسجد قباء، وشهداء أحد، ومعرض أسماء الله الحسنى، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف, فيما يتضمن برنامج الضيوف في مكة المكرمة التي سيصلوها إن شاء الله تعالى الاثنين 30 من شهر ربيع الأول الجاري، يشمل: أداء مناسك العمرة، وزيارة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، وزيارة معرض عمارة الحرمين الشريفين، للوقوف على اهتمام المملكة بالحرمين الشريفين، إضافة إلى لقاء مع أحد أئمة الحرم النبوي الشريف، وقضاء يوم ثقافي مفتوح في متنزه الكر بمحافظة الطائف .

وأفاد المدلج أن المجموعة العاشرة من المعتمرين تمثل المجموعة الأولى التي يتم استضافتها في العام الثالث من برنامج العمرة والزيارة، مشيراً إلى أنه باستضافة هذه المجموعة يكون

البرنامج استضاف 2200 معتمر ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة منذ تدشينه، مبيناً أن البرنامج يستضيف 1000 شخصية إسلامية بارزة حول العالم كل عام؛ لأداء العمرة، والصلاة في المسجد النبوي الشريف .

يُذكر أن خادم الحرمين الشريفين أمر بإطلاق برنامج العمرة والزيارة، ودشنه معالي وزير الشؤون الإسلامية في شهر شعبان عام 1436هـ، وتنفذه وتشرف عليه الوزارة ممثلة في الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة.

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