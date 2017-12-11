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الإطاحة بوافدين عربيين حاولا رشوة موظفين بأمانة عسير

الإطاحة بوافدين عربيين حاولا رشوة موظفين بأمانة عسير
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تواصل – فريق التحرير:

رفض موظفون بأمانة عسير تلقي رشوة من وافدين من جنسية عربية، مقابل التغاضي عن بعض الإجراءات والأنظمة المعمول بها، وأبلغا الأمانة التي بادرت بإبلاغ الأجهزة الأمنية التي ضبطت المتهمين متلبسين.

وأصدرت أمانة عسبر بيانا قالت فيه ‘‘إن أحد الوافدين عرض مبلغا ماليا كبيرا على موظفين من منسوبيها لقاء تجاوز بعض الإجراءات والأنظمة المعمول بها في الأمانة‘‘.

وأضاف البيان أنه بالتعاون مع الموظفين والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، تم ضبط الوافدين متلبسين بتقديم الرشوة، وتمت إحالة أوراقهما للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

وشكرت الأمانة الموظفين، نظير نزاهتهما ودورهما الوطني في محاربة الفساد، وأثنت على سرعة تجاوب الجهات الأمنية في القضية.

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