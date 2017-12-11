شاهد.. ضابط روسي يحرج «بشار الأسد» ويمنعه من اللحاق بـ«بوتين»

تواصل – وكالات:

منع ضابط روسي الرئيس السوري بشار الأسد من اللحاق بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أثناء توجهه نحو المنصة ليلقي كلمة أمام القوات الروسية في قاعدة حميميم الروسية باللاذقية؛ وَهُوَ مَا أثار ردود فعل وتساؤلات جمة عبر مواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ.

وكان بوتين قد توجه للقاعدة الواقعة في محافظة اللاذقية السورية بشكل مفاجئ، وكان في استقباله الأسد، ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وقائد القوات الروسية في سوريا سيرغي سوروفيكين، حيث تعد القاعدة مقراً رئيساً للقوات الروسية، تنطلق منها عملياتها التي تنفذها دعماً لقوات النظام السوري.

وانقسمت تعليقات مشاهدي اللقطة، بين فئة تقول: ‘‘إن إمساك ضابط لبشار الأسد فيه إذلال له”، بينما اعتبر آخرون أن بشار كان مرتبكاً وخالف البروتوكول؛ مِمَا دَفَعَ الضابط إلى إمساكه من ذراعه لمنعه من اللحاق ببوتين.