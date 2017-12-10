أنباء عن حكم جديد لصالح متضرري «التنمية العقارية»

تواصل – فريق التحرير:

تداول عدد من المواطنين الموجودين على قوائم الانتظار لدى صندوق التنمية العقاري، اليوم الأحد، أنباء صدور حكم قضائي لصالح متضرري الصندوق العقاري من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية في أبها.

وقضى الحكم، بحسب مواطنين ومحامين حضروا الجلسة، بإلغاء قرار الصندوق العقاري والحكم لصالح متضرري الصندوق العقاري ومنح الصندوق مهلة شهر للاستئناف.

ونشر أحد المغردين، أن “المحكمة تلغي قرار الصندوق بتحويل المقترضين إلى البنوك وتلزم الصندوق بتطبيق القرار رقم 82 ونص الفقرة الثالثة منه وذلك بدفع قروض المقترضين من رأس مال الصندوق”.