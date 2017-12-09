شاهد.. الشرطة الأمريكية تطلق النار على مشتبه به بعد سحله شرطيا

تواصل – سامر محمد:

أظهر مقطع مصور على قناة “PoliceActivity” على يوتيوب اعتداء مشتبه به على أحد أفراد الشرطة الأمريكية بعد ثوان من طرق الشرطي على باب منزل يتواجد فيه المشتبه به ودخوله إليه.

ويظهر في الفيديو محاولة صعق الشرطي بمسدس يحمله للمشتبه به، لكنه لم يتمكن من إيقافه، حيث استمر بالتقدم نحوه والاعتداء عليه بالضرب والركل.

وحاول الشرطي استخدام العصا التي يحملها لحماية نفسه من المشتبه به الذي أسقطه أرضا وظل يركله بقدمه ويسحبه من ساقه حتى جاء شرطي آخر وأدرك أن الصعق لم يجد مع المشتبه به فقرر إطلاق النار عليه وقتله.