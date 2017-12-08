نصف مستخدمي الهواتف الذكية يفتحونها 4 آلاف مرة سنوياً دون سبب

تواصل – وكالات:

كشفت دراسة أوروبية حديثة أن نصف مستخدمي الهواتف الذكية تَقْرِيبَاً يفتحون أجهزتهم وينظرون إليها مَا يعادل 4 آلاف مرة في العام مِنْ دُونَ أَي سبب أو داع.

ووَفْقَاً للدراسة الصادرة من مؤسسة أبحاث وإحصائيات على الإنترنت “كازينو كازومو”، التي تتخذ من مالطا مقراً لها، فإن المستخدم يفتح هاتفه 28 مرة في اليوم، وأكثر من ثلث الوقت يكون للتصفح غير الضروري، وأكثر من 60 مرة ينظر المستخدم إلى هواتفه خلال اليوم.

ومن التطبيقات التي يطالعها المستخدم في أغلب الأوقات التي ينظر فيها إلى هاتفه هي فيسبوك، ثم واتس آب، وجي ميل، وإنسِتِجْرَام.

ووجدت الدراسة أن تطبيق الخرائط “جُوجِل مابس” هو الأكثر استخداماً بين التطبيقات الأُخْرَى مثل جي ميل، وواتس آب، التي جاءت في المركز الثَّانِي والثالث على التوالي. وجاء متصفح كروم في المرتبة الرابعة، فيما جاء فيسبوك في المركز الخامس.

وشملت الدراسة 2000 مستخدم بريطاني للهواتف الذكية؛ لمعرفة مَا الأسْبَاب التي تدفع المستخدم للنظر كَثِيرَاً ولمرات عديدة في هاتفه، هل هي عادة أم ضرورة؟

ووجدت الدراسة أن أكثر من 40% من أصل 10 آلاف مرة ينظر فيها المستخدم لهاتفه سَنَوِيّاً إنما يرجع السبب إلى عدم قدرة المستخدم على مقاومة النظر إليه وتصفح تطبيقاته، أو بالأحرى هي “عادة” اكتسبها مع مرور الوقت.

وتبين أن واحداً من كل 3 أشْخَاص استُطلعت آراؤهم أنه “مدمن” على هاتفه، ويقضي نحو ساعة واحدة يَوْمِيّاً على هاتفه.