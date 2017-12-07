«صحة نجران» تنفي وجود 6 حالات إنفلونزا خنازير بمستشفياتها

تواصل- نجران:

نفى المتحدث الرسمي بصحة نجران، علي آل جليدان، ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي عن وجود حالات كورونا أو انفلونزا خنازير في إحدى مستشفيات المنطقة.

وأكد “آل جليدان”، أن الصحة في نجران تود أن تطمئن الجميع بعدم وجود أي حالات كورونا أو أمراض معدية أخرى في مستشفيات المنطقة، وأن ما يتم تداوله في قنوات التواصل الاجتماعي غير صحيح، وأنه يتم اتخاذ الإجراءات الطبية المناسبة حسب توجيهات مقام الوزارة في حال ورود أي بلاغ عن أي حالة اشتباه، وفقا لـ”عكاظ”.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي بنجران قد تداولت في وقت سابق أنباء عن وجود 6 حالات إصابة بإنفلونزا الخنازير بإحدى مستشفيات المنطقة.