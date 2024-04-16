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مطار الملك عبد العزيز يستقبل 5 ملايين مسافر منذ بداية شهر رمضان

مطار الملك عبد العزيز
مطار الملك عبدالعزيز بجدة
أ أ
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يعد مطار الملك عبدالعزيز بجدة، المطار الرئيس لاستقبال المعتمرين القادمين من خارج المملكة طول العام.
ويعد اليوم التاسع من شوال آخر أيام الذروة؛ حيث تعمل الطاقة التشغيلية بالمطار على تقديم كافة الخدمات لضيوف بيت الله الحرام.اضافة اعلان
 وأفاد مراسل فضائية "الإخبارية"، أن مطار الملك عبد العزيز استقبل قرابة 5 ملايين معتمر وزائر منذ بداية رمضان، مقارنة بـ 4.4 ملايين في العام الماضي.
وأوضح أن يوم 20 رمضان - بداية العشر الأواخر - سجل أعلى نسبة من المعتمرين، إذ استقبل في هذا اليوم 160 ألف مسافر.
 


أعداد المسافرين عبر مطار الملك عبدالعزيز في عام 2023

وكان مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة أعلن أنه استقبل 42.7 مليون مسافر عبر المطار خلال 2023، بنسبة نمو 36%، مقارنة بـ 31.4 مليون مسافر خلال الفترة ذاتها من العام 2022.
وقال، إن ذلك تم من خلال 250 ألف رحلة في 2023 مقارنة بـ 200 ألف رحلة خلال عام 2022، أي بنسبة زيادة بلغت 25%.
وأضاف أن عدد الوجهات الجديدة ارتفع إلى 126 وجهة وبنسبة نمو 11% خلال عام 2023، مقارنة بـ 114 خلال الفترة نفسها من عام 2022.

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