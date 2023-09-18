بيان مهم لـ "تعليم الطائف" بشأن تكدس الطلاب في الفصول

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طالبت الإدارة التعليمية بالطائف، وزارة التعليم، بالحل السريع لتفكيك إشكالية تكدس الطلاب في الفصول.

وقال المتحدث باسم تعليم الطائف عبدالله العازمي لصحيفة "عكاظ"، إنه تم الرفع للوزارة لتطبيق نمط التعليم المدمج أو المسائي لبعض المدارس المشتركة في المبنى أو المسائية المزدحمة. اضافة اعلان





فتح فصول إضافية





استبدال المباني المستأجرة





استخداث 8 مدارس جديدة



وذلك بهدف فتح فصول إضافية لاستيعاب المزيد من قوائم الانتظار، مشيرا إلى أن طلبات المعلقة لقبول الطلاب في المدارس قليلة وغير مقلقة وتتم معالجتها وفقا للأنظمة والتعليمات.واتخذت إدارة تعليم المحافظة، عدداً من الحلول للوقت الحالي وللمستقبل لمشكلة تكدس الطلاب والطالبات في عدد من المدارس.قامت الوزارة ببرمجة عدد من المشاريع الحكومية المدرسية الكبيرة لاستبدال المباني المستأجرة، بالإضافة إلى بناء فصول إضافية للمشاريع القائمة في الأحياء المكتظة.وتستهدف الوزارة استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب والطالبات نتيجة النمو السكاني المتزايد في عدد من الأحياء شمال الطائف.ولجأت الوزارة إلى استحداث ٨ مدارس جديدة في الأحياء ويجري التنسيق مع هيئة عقارات الدولة لاستئجار مبانٍ تمهيداً لتشغيلها.وكان عدد من أولياء الأمور شكوا من تكدس الطلاب في المدارس، إذ إن بعض المدارس المستأجرة تزدحم فصولها الضيقه بما يصل إلى طالباً مما يضاعف معاناة الطلاب في استيعاب الدروس.