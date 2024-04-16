2.3 مليون حالة إصابة سنويًا.. 5 طرق للوقاية من سرطان الثدي

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توصلت دراسة إلى وجود علاقة بين الإصابة بسرطان الثدي وانخفاض معدلات الرضاعة الطبيعية، علاوة على الإفراط في شرب الكحول.

وقالت البروفيسور شارلوت كولز، من جامعة كامبريدج: "إن التحسينات الأخيرة في البقاء على قيد الحياة من سرطان الثدي تمثل نجاحًا كبيرًا للطب الحديث. ومع ذلك، لا يمكننا أن نتجاهل عدد المرضى الذين يتم تركهم وراءهم بشكل منهجي".

وأضافت: "نأمل أنه من خلال تسليط الضوء على هذه التفاوتات والتكاليف الخفية والمعاناة في سرطان الثدي، يمكن التعرف عليها بشكل أفضل ومعالجتها من قبل المتخصصين في الرعاية الصحية وصانعي السياسات بالشراكة مع المرضى والجمهور في جميع أنحاء العالم".

ويقدر الباحثون أن حالات الإصابة سترتفع من 2.3 مليون في عام 2020 إلى 3 ملايين بحلول عام 20240 حول العالم، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا صن".

وقال الباحثون إنه على الرغم من كون سرطان الثدي الشكل الأكثر شيوعًا من السرطان في جميع أنحاء العالم، إلا أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في المعرفة حوله.





عوامل تزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي



طرق الوقاية من سرطان الثدي



ونظر الباحثون في خيارات نمط الحياة التي يمكن أن تزيد من فرص إصابة الناس بالمرض. وتشمل عوامل الخطر القابلة للتعديل زيادة الوزن أو السمنة بعد انقطاع الطمث، حيث تعزى أكثر من 110 آلاف حالة في جميع أنحاء العالم إلى السمنة في عام 2012.ويقدر الباحثون أن ما يصل إلى 13% من حالات سرطان الثدي مرتبطة بالسمنة في البلدان ذات الدخل المرتفع.وكانت واحدة من كل 20 حالة إصابة بسرطان الثدي في المملكة المتحدة ناجمة عن عدم قيام النساء بالرضاعة الطبيعية بعد الولادة.وكان الكحول هو المسؤول عن إصابة واحدة من كل 10 حالات بسرطان الثدي في المملكة المتحدة - حوالي 4 آلاف حالة سنويًا.ويوصي الباحثون، السياسيين بدراسة فرض قيود على الخمور على غرار التدخين .وجد الباحثون أنه يمكنك تقليل خطر الإصابة بالمرض عن طريق:عدم زيادة الوزن أو السمنة بعد انقطاع الطمثالابتعاد عن شرب الكحولالرضاعة الطبيعية بعد الولادة إذا كنتِ قادرة على ذلكأن تكوني أكثر نشاطا بدنيًاتجنبي تناول العلاج التعويضي بالهرمونات البديلة الاستروجين والبروجستيرون أو وسائل منع الحمل المركبة عن طريق الفم لفترة طويلة جدًاكما أن هناك طرقًا أخرى للوقاية قد تشمل:مشاهدة التلفزيون بشكل أقلشرب القهوة والشايتحسين مستويات فيتامين دالحد من العمل بنظام الوردياتتجنب اللحوم المشوية بشكل عام، وتتبيل اللحوم إذا كانت مشويةتقليل مدة الجلوساستشارة الطبيب قبل إجراء أي تغييرات على الأدوية أو نمط الحياة.