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هل الدجاج النيئ يحتاج للغسل قبل الطهي؟

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الدجاج
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أوضحت هيئة الغذاء والدواء، أن الدجاج النيئ لا يحتاج للغسيل حيث إن طبخ الدجاج يقتل جميع البكتيريا بينما غسل الدجاج يساهم في نشر البكتيريا على أسطح المطبخ.اضافة اعلان

تغطية الدجاج النيئ 

وأضافت احرص على تغطية الدجاج النيئ ووضعه في أسفل الثلاجة للحفاظ على الطعام من التلوث بسبب سوائل الدجاج.

أهمية غسل الأواني

كما أكدت على أهمية غسيل الأواني المستخدمة وتنظيف جميع الأواني المستخدمة فيغسل الدجاج، وكذلك غسل اليدين بالماء الدافئ والصابون لمدة 20 ثانية ، لإيقاف انتشار البكتيريا.
وتابعت : "تأكد من أن الدجاج نضج من خلال قطع أكبر جزء منا لدجاج والتأكد من أنه ناضج".

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