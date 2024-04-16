هل الدجاج النيئ يحتاج للغسل قبل الطهي؟

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أوضحت هيئة الغذاء والدواء، أن الدجاج النيئ لا يحتاج للغسيل حيث إن طبخ الدجاج يقتل جميع البكتيريا بينما غسل الدجاج يساهم في نشر البكتيريا على أسطح المطبخ.



تغطية الدجاج النيئ



أهمية غسل الأواني



لا تغسل الدجاج النيء ولا يحتاج غسل 👇🏾👇🏾من تعليمات هيئة الغذاء والدواء pic.twitter.com/J4cszVHUsQ — أ.د.فهد الخضيري (@DrAlkhodairy) April 16, 2024

وأضافت احرص على تغطية الدجاج النيئ ووضعه في أسفل الثلاجة للحفاظ على الطعام من التلوث بسبب سوائل الدجاج.كما أكدت على أهمية غسيل الأواني المستخدمة وتنظيف جميع الأواني المستخدمة فيغسل الدجاج، وكذلك غسل اليدين بالماء الدافئ والصابون لمدة 20 ثانية ، لإيقاف انتشار البكتيريا.وتابعت : "تأكد من أن الدجاج نضج من خلال قطع أكبر جزء منا لدجاج والتأكد من أنه ناضج".