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مفاجأة مدوية.. متخصصة تكشف خطورة انتقال البكتيريا من منتجات التجميل

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انتقال البكتيريا من منتجات التجميل
أ أ
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كشفت استشارية الأمراض الجلدية والتجميل والليزر، الدكتورة سلمى البرقاوي، عن مفاجأة بشأن خطورة انتقال البكتيريا من منتجات التجميل.اضافة اعلان

متخصصة تكشف خطورة انتقال البكتيريا من منتجات التجميل

وفي تصريحات لـ "برنامج اليوم"، أكدت أنها تحذر المستهلكين من خطر انتقال العدوى نتيجة مشاركة منتجات التجميل في الصالونات النسائية.

بيئة خصبة للبكتيريا والميكروبات

وبينت أن نحو 90٪ من انتقال البكتيريا يكون عبر هذه المنتجات، وأن تنظيف الأدوات المستخدمة بشكل غير جيد يمكن أن يؤدي إلى خلق بيئة خصبة للبكتيريا والميكروبات.
وأشارت إلى أهمية تنظيف أدوات التجميل بشكل جيد ومنتظم، لتجنب نقل العدوى وانتقال البكتيريا، حيث يمكن للأدوات غير النظيفة أن تكون مصدرًا للإصابة بالعدوى والتسبب في مشاكل صحية مزمنة.
 وـضافت أن البكتيريا والميكروبات الموجودة على الأدوات يمكن أن تؤدي إلى ظهور حب الشباب والتهابات الجلد، بالإضافة إلى الإصابة بالأمراض المعديات الأخرى، ولذلك يجب على الأفراد اتخاذ الحيطة والحذر والتأكد من نظافة الأدوات المستخدمة في صالونات التجميل.

إجراءات وقائية مهمة

وأوضحت البرقاوي أن من بين الإجراءات الوقائية المهمة هي استخدام الأدوات الشخصية في التجميل، وعدم مشاركتها مع الآخرين. كما يجب غسل اليدين بانتظام واستخدام المطهرات الجلدية للتأكد من عدم انتقال العدوى.
وشددت على أنه عند زيارة صالون التجميل، يجب التأكد من تنظيف الأدوات المستخدمة بشكل جيد، لضمان سلامة البشرة والوقاية من الإصابة بالعدوى والأمراض الجلدية.

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