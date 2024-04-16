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بالتزامن مع الحالة المطرية والتقلبات الجوية، أوصت وزارة الصحة بضرورة اتباع عدد من الإرشادات للوقاية من نوبات الربو أثناء هطول الأمطار.





كيف تحمي نفسك من نوبات الربو أثناء هطول الأمطار؟



طرق الوقاية من نوبات الربو وقت هطول الأمطار



ما أعراض الربو؟



رسالة وقائية



وعلى منصة إكس، نوهت لضرورة متابعة أحوال الصحة في موجات الأمطار، مبينة أن موجات الأمطار، هي كمية المياه المترسبة على شكل مطر، أو ثلج، أو بَرَدٍ، أو صقيع في منطقة محددة وفاصل زمني.وأكدت أن التعرض لهطول الأمطار يزيد من خطر دخول المستشفى بسبب الربو بنسبة 11%، مطالبة بالحفاظ على السلامة من نوبات الربو أثناء هطول الأمطار، باتباع هذه الارشادات:1 – متابعة أخبار الطقس باستمرار.2 – التأكد من توفر بخاخ الربو وحمله دائمًا.3 – البقاء في المنزل وعدم الخروج مع ارتداء الكمامة.4 – استخدام البخاخ الوقائي وفقًا لتعليمات الطبيب.شعورك بالأعراض التالية قد يعني إصابتك بنوبة ربو، ننصحك بزيارة أقرب مركز طوارئ لديك:1 - سعال أو كحة مستمرة.2 - صعوبة شديدة في التنفس.3 - ضيق حاد أو ألم في الصدر.4 - صوت صفير أو أزيز أثناء التنفس.5 - عدم الاستجابة لبخاخ الربو الإسعافي.6 - عدم القدرة على الكلام إلا بعبارات قصيرة.وأشارت إلى أنه يجب التوجه إلى أقرب مركز طوارئ في حال:- عدم الاستجابة للبخاخ الإسعافي.- ازرقاق في الأطراف، أو الشفتين أو اللسان.- تفاقم الأعراض وعدم القدرة على التنفس أو الكلام.وشددت على أهمية الانتباه لأن الأمطار من مهيجات نوبات الربو، لذلك احرص على استخدام البخاخ الإسعافي بالطريقة الصحيحة.