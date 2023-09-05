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جراحة عاجلة لاستخراج عملة معدنية من أنف طفل بمكة المكرمة

قطعة معدنية
قطعة معدنية بأنف طفل
أ أ
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أنقذ فريق طبي بمستشفى حراء العام عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، حياة طفل من حالة اختناق بسبب قطعة معدنية.
وتمكن الفريق الطبي، من استخراج قطعة نقدية معدنية من أنف طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، كانت قد دخلت إلى أنفه عن طريق الخطأ، ولم تظهر عليه أي أعراض على الإطلاق أو ضيق في التنفس.

جراحة عاجلة


وفور وصول الطفل لقسم الطوارئ تم عمل الإجراءات اللازمة وعمل الأشعة اللازمة، وتبين وجود جسم غريب داخل الأنف، هذا وقد قرر الفريق الطبي القيام بالتدخل الفوري لإنقاذ حياة الطفل.
وبعد عدة محاولات تم استخراج العملة المعدنية بدون أي عملية جراحية، حيث استغرق الإجراء ما يقارب 20 دقيقة، لاستخراج هذه العملة المعدنية من الطفل دون أي مضاعفات تذكر، وخرج من المستشفى وهو بحالة جيدة.

يذكر بأن قسم الطوارئ بمستشفى حراء قد باشر الكثير من الحالات المشابهة، حيث يعتبر إدخال جسم غريب عن طريق الأنف أو الفم مشكلة كبيرة، خصوصاً في فئة الأطفال من عمر 6 أشهر إلى 3 سنوات، لما قد تؤدي له من مضاعفات خطيرة وحالات اختناق قد تصل إلى الوفاة.

رسالة لأولياء الأمور


ووجّه أطباء الطوارئ بالمستشفى رسالة إلى أولياء الأمور وخصوصاً الأمهات بضرورة ملاحظة الأطفال وعدم وضع أي أجسام حادة أو صغيرة الحجم قد تستقر في مجرى التنفس أو البلع، في متناول أيديهم مع ضرورة أخذ الحيطة والحذر ومراقبة الأطفال مع تمنياتنا لهم بالسلامة الدائمة.

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