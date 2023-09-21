الخميس، 06 ربيع الأول 1445 ، 21 سبتمبر 2023

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تنبيه من صحة الرياض للمؤسسات الصحية الخاصة حول احتجاز جثث المتوفين

الجثامين الموتى جثة
صحة الرياض
أ أ
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قالت صحة الرياض إن اللائحة التنفيذية للنظام تؤكد على أنه: "لا يحق لأي مؤسسة صحية خاصة الاحتفاظ بأصل الأوراق الثبوتية أو احتجاز المرضى أو المواليد أو جثث المتوفين لديهم مقابل مستحقات مالية عليهم".اضافة اعلان
وأضافت أنه "يحق للمؤسسة الصحية اتخاذ الإجراءات النظامية لتحصيل مستحقاتها عبر القنوات الرسمية".

 

الإبلاغ عن أي حادث جنائي

نوهت صحة الرياض إلى نص المادة 30 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة والتي تقول بأنه "يجب على المؤسسة الصحية الخاصة أن تبلغ فورًا أقرب سلطة أمن مختصة ومديرية الشؤون الصحية بالمنطقة عن أي حادث جنائي.


التبليغ عن وفاة المرضى

وتنص المادة أيضًا على التبليغ عن: "وفاة تحدث للمرضى المراجعين لها، أو المنومين فيها، ويشمل هذا الالتزام أيضًا التبليغ عن أي حادث جنائي ألجأ المصاب إلى طلب الإسعاف أو المعالجة فيها."
وألزمت المادة 30 المؤسسات الصحية الخاصة بأن تحتفظ بسجل كامل عن الحوادث المرورية والإصابات.


خطوات تبريد الجسم

من ناحية أخرى نصحت صحة الرياض، باتباع عدة خطوات لتبريد الجسم في حالات الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري.


6 خطوات مهمة

وأوضحت، في إنفوجراف توعوي أن هناك 6 خطوات مهمة من شأنها تبريد الجسم في حالات ضربات الشمس والإجهاد الحراري تشمل رش الجسم بالماء البارد، ثم الجلوس أمام المروحة.
وأضافت: والانتقال إلى منطقة مظللة، أو الذهاب إلى مبنى أو سيارة مكيّفة، وأخذ حمام بارد أو غمر الجسم في حوض الاستحمام.

شرب كمية كافية من الماء

وتابعت صحة الرياض، أن الخطوات تشمل أيضاً شرب كمية كافية من المياه، وخلع أي ملابس زائدة، ووضع كمادات باردة على الرقبة والإبطين.

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