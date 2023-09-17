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جدة تستحوذ على النصيب الأكبر

"الصحة": 74% من وصفات الأدوية المخدرة بالصيدليات الداخلية

الادوية المخدرة
وصف المواد المخدرة
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بلغ إجمالي وصفات الأدوية المخدرة 4 ملايين و654 ألف وصفة، في وقت تبرز فيه 6 أدوية مخدرة، تصرف وفق ضوابط وإجراءات مشددة.اضافة اعلان
والأدوية هي: ديازبيام ومورفين ولورازيبام وترامادول وبيثيدين وميدازولام، وسط تسجيل 10 بيانات محددة في وصفة المرضى المنومين.


جدة تسيطر على وصفات الأدوية المخدرة

وتصدرت جدة إجمالي وصفات الأدوية المخدرة، ووصفات الأدوية المخدرة في الصيدليات الداخلية والخارجية.
وكشف تقرير وزارة الصحة لوصفات الأدوية المخدرة للعام الماضي أن وصفات الأدوية المخدرة في الصيدليات الداخلية فاقت وصفات الصيدليات الخارجية.
وبلغت وصفات الأدوية المخدرة في الصيدليات الداخلية 3.441.337 ملايين وصفة بـ74%، مقابل 1.212.715 مليون وصفة في الصيدليات الخارجية.


وصف الأدوية المخدرة لـ 8 فئات

تختص 8 فئات بوصف الأدوية المخدرة، تتمثل في: 
1ـ الأطباء الاستشاريين في مختلف التخصصات في علاج الحالات المرضية ذات العلاقة بتخصصهم.
2ـ الأطباء الاختصاصيين في الرعاية التلطيفية والأورام.
3ـ  الأخصائيين في مختلف التخصصات عند علاج حالات الآلام الشديدة للمرضى المنومين.
4ـ الأطباء الاستشاريين.
5ـ الاختصاصيين.
6ـ أطباء الجراحة والتخدير، لإجراء العمليات الجراحية للمرضى المنومين.
7ـ الأطباء جميعهم عند علاج حالات الآلام الشديدة في الحالات الإسعافية فقط.
8ـ الأطباء الحاصلين على تأهيل وترخيص معترف به من وزارة الصحة، لوصف الأدوية المخدرة للحالات التي تم تأهيلهم عليها.


978 ألف وصفة في جدة وحدها

استحوذت جدة على النصيب الأكبر من وصفات الأدوية المخدرة، حيث بلغ إجمالي الوصفات 977.891 ألف وصفة بـ21%.

وحلت الطائف ثانيًا بإجمالي 547.981 ألف وصفة بـ12%.
وجاءت منطقة جازان ثالثًا بإجمالي 496.626 ألف وصفة بـ11%.

وتجمع الشرقية الأول رابعًا بإجمالي 452.535 ألف وصفة بـ10%.

وبيشة خامسًا بإجمالي 327.298 ألف وصفة بـ7%.


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