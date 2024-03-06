أكبر 6 مرات من الطبيعي.. طفل رضيع لسانه يصل إلى أسفل ذقنه

أ أ

وُلد طفل رضيع لزوجين من أوكرانيا بلسان ضخم للغاية، إلى الحد أنه يتدلى أسفل ذقنه بسبب حالة وراثية نادرة.

واكتشف الأطباء أن لسان الطفل - أكبر بست مرات مما ينبغي أن يكون بالنسبة لحديثي الولادة- للمرة الأولى عندما كانت والدته "أولينا" لازالت حاملاً فيه في الأسبوع 32.





حالة وراثية نادرة مميتة



متلازمة بيكويث-فيدمان



عملية تصغير حجم اللسان



تعافي ليف



وعلى الرغم من أن والدي الطفل "ليف" تقبلا الأمر في البداية، إلا أنهما أصيبا بالقلق عندما علما أنه يمكن أن يكون ناجمًا عن حالة وراثية نادرة مميتة.وتزايد قلقهما بشكل خاص عندما واجه طفلهما الصغير صعوبة في تناول الطعام بشكل طبيعي.وطلب الوالدان اللذان لم يتم ذكر أسمائهما بالكامل في تقارير وسائل الإعلام المحلية، المساعدة الطبية.لكن الأطباء أخبروهما بصعوبة إجراء عملية جراحية لتصحيح لسان الطفل.وقالت والدته: "ولد ابننا بلسان كبير، أكبر بخمس أو ست مرات من لسان طفل عادي. أكد عالم الوراثة أن الطفل يعاني من متلازمة بيكويث-فيدمان النادرة"، بحسب ما أوردت صحيفة "ذا صن".متلازمة بيكويث-فيدمان هي اضطراب فرط النمو الذي غالبًا ما يصاحبه زيادة خطر الإصابة بالسرطان.ويحدث هذا في حالة واحدة تقريبًا من بين كل 15 ألف ولادة، ويميل إلى أن يكون سببه تشوهات الكروموسومات، وفقًا لمستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال.وإحدى السمات المميزة له هي كبر حجم اللسان بشكل غير طبيعي، ويُسمى تضخم اللسان، والذي يمكن أن يسبب صعوبات في التغذية والكلام وتطور الأسنان والفكين وزيادة سيلان اللعاب.ويمكن أن يكون علاج النطق واللغة في سن مبكرة مفيدًا، على الرغم من أن بعض الأطفال قد يحتاجون إلى جراحة تصغير اللسان.وقالت والدة ليف: "نصحنا الأطباء في أوديسا بالبحث عن المساعدة في الخارج لأنه لا يوجد في أوكرانيا جراحون لديهم خبرة في مساعدة هؤلاء الأطفال".وكانت الأسرة تزور أصدقاء في لفيف، غربي أوكرانيا، عندما علمت بوجود أطباء من الولايات المتحدة في المدينة.وقالت أولينا: "كنا نفكر في الذهاب إلى هناك، ثم تبين أن الولايات المتحدة كانت قادمة إلينا، لذلك قمنا بسرعة بالتسجيل للحصول على موعد في المركز".وأضافت: "لقد اكتشفنا أن أطباء لفيف يساعدون الأطفال الذين يعانون من أصعب الأمراض".وأجرى الأطباء في مركز طب الأطفال في لفيف عملية تصغير حجم لسان الطفل مع زملائهم من الولايات المتحدة عندما كان عمره يزيد قليلاً عن عام.وجاء في بيان المستشفى الذي حصل عليه موقع نيوزفلاش ميديا": "يبلغ ليفتشيكوف من أوديسا الآن سنة وثلاثة أشهر. عندما سمعت الأسرة من طبيب الموجات فوق الصوتية أن طفلهما كان يُظهر لسانه في الأسبوع 32 من الحمل تأثروا".وأضافت: "لكن مزحة الطفل الصغير لم تكن تبدو لطيفة عندما سمع الوالدان أثناء إعادة فحص متلازمة وراثية مشتبه بها تؤثر على نمو طفلهما".وتابع البيان أن لسان الطفل يتدلى من فمه منذ يوم ولادته، مما يجعل "من الصعب عليه حتى أن يأكل مثل طفل طبيعي".وأوضح أنه "لم يكن بإمكانه أن يأكل إلا من الزجاجة، وبعد ذلك لم يتمكن من تناول الطعام الصلب لأنه كان يتساقط من فمه".وأضاف المستشفى: "بعد التشاور مع زملائهم الأمريكيين، قرر جراحو الوجه والفكين في المركز إجراء عملية جراحية صعبة لليفتشيكوف".وقال رئيس المركز الأقليمي لعلاج الأطفال المصابين بالشفة المشقوقة والحنك المشقوق، رومان أوجونوفسكي: "لدينا خبرة في إزالة جزء من اللسان، وقد قمنا بعمليات مماثلة من قبل، ولكن على البالغين.وتابع: "لقد تعاملنا مع علاج هذا المريض بمسؤولية، بدعم من زملائنا الأمريكيين".وقال الأطباء إنه بعد العملية، كانت هذه هي المرة الأولى في حياته التي يتمكن فيها الطفل ليف من إبقاء لسانه في فمه.وقالت والدته بسعادة غامرة: "لقد تغيرت حياة ليفشيك كثيرًا بعد الجراحة. يتعلم ابني الشرب والأكل والتواصل، كما يفعل جميع الأطفال، لأنه كان عليه في السابق أن يتكيف مع الظروف الناجمة عن كبر حجم اللسان. عليه أن يتعلم كل هذه المهارات مرة أخرى."وأوضح المستشفى أن الطفل سيحتاج إلى مزيد من العلاج وإعادة التأهيل. لكن لحسن حظه، تعمل والدته كأخصائية نطق.وأشار إلى أن "والدته تعمل في علاج النطق، لذا فإن أطباءنا يشعرون بالارتياح تجاه المريض الصغير لأنهم على يقين من أنه سيتعلم التحدث بشكل جيد".