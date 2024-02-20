أضرار كورونا لا تنتهى.. ظهور آثار جانبية غريبة للقاحات الفيروس

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كشفت الشبكة العالمية لبيانات اللقاحات (GVDN) عن دراسة بيانات ضخمة، شملت 99 مليون شخص في 8 دول، أظهرت أن الآثار الجانبية للقاحات مختلفة لـ "كوفيد-19" كانت أكبر من المتوقع.





الكشف عن آثار جانبية للقاحات كوورنا غير متوقعة



حالات التهاب عضلة القلب والتامور



تراجع إشارات الأمان الخاصة بالتهاب عضلة القلب



69 حالة تخثر الجيب الوريدي الدماغي



وبحسب موقع" RT بالعربي" فقد بحثت الدراسة، - التي نشرت بالمجلة الطبية Vaccine - ، في 13 حالة عصبية ودموية وقلبية التي تمثل الأحداث الضارة ذات الأهمية الخاصة.وقالت المعدة الرئيسية للدراسة من معهد Statens Serum في كوبنهاغن بالدنمارك كريستينا فاكسوفا، : "إن حجم عينة الأفراد في هذه الدراسة زاد من إمكانية تحديد علامات نادرة محتملة لسلامة اللقاحات".وكشف فريق البحث عن زيادة "فاقت التوقعات" في حالات التهاب عضلة القلب والتهاب التامور (التهاب كيس القلب "كيس ثنائي الجدار يحتوي على القلب وجذور الأوعية الكبيرة") بين أولئك الذين أخذوا جرعات لقاح "فايزر" (BNT162b2) وموديرنا (mRNA-1273).ونجم عن لقاح موديرنا معدلات أعلى من التهاب الدماغ والنخاع الحاد المنتشر (ADEM، التهاب وتورم في الدماغ والحبل الشوكي)، مع حدوث 7 حالات مقارنة باثنين متوقعين في غضون 42 يوما من الجرعة الأولى.وحدد الباحثون "تراجع إشارات الأمان الخاصة بالتهاب عضلة القلب باستمرار" بعد الجرعات الثلاث الأولى من جرعة mRNA.وظهرت كذلك إشارات التهاب التامور بعد الجرعتين الأولى والرابعة من mRNA-1273، كما لوحظت أيضا بعد الجرعة الثالثة من لقاح "أكسفورد/أسترازينيكا"(ChAdOx1).وكشفت الدراسة عن 69 حالة ملحوظة لتخثر الجيب الوريدي الدماغي (CVST، نوع من جلطة الدم في الدماغ) مقارنة بـ 21 حالة متوقعة لدى متلقي لقاح ChAdOx1.وقالت المديرة المشاركة لـ GVDN الدكتورة هيلين بيتوسيس هاريس، "من خلال إتاحة البيانات للناس، يمكننا دعم قدر أكبر من الشفافية واتصالات أقوى مع قطاع الصحة والأفراد"، مشددة على أن اللقاحات آمنة وفعالة.