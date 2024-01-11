مجلس الشؤون الاقتصادية يجتمع عبر الاتصال المرئي ويناقش هذه التقارير

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عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعا عبر الاتصال المرئي، استعرض فيه عددا من التقارير والموضوعات المدرجة على جدول أعماله. اضافة اعلان

واستعرض المجلس السياسات والمشروعات المتعلقة بعدد من الأنظمة التجارية والاستثمارية والمرورية.





مجلس الشؤون الاقتصادية يجتمع عبر الاتصال المرئي



مجلس الشؤون الاقتصادية والمؤشرات الدولية



المؤشرات الإيجابية لاقتصاد المملكة



وناقش المجلس نتائج مؤشرات الأداء لعدد من القطاعات الرئيسية، والجهود الحكومية المبذولة التي ساعدت على نمو المؤشرات الاقتصادية المحلية.وجاءت المؤشرات بما يتماشى مع مستهدفات (رؤية 2030)، وبقاء معدلات التضخم عند مستويات متدنية تقدر بـ 1.7 في المائة.واطلع خلال جلسته على العرض الدوري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، الذي تضمن تحليلا مفصلا لآخر مستجدات المؤشرات الاقتصادية الدولية، وأبرز التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي.كما تطرق إلى تداعيات التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد والتجارة والاستثمار العالمي، إضافة لأهم السيناريوهات الاقتصادية المحتملة على الصعيدين المحلي والدولي.وأشار إلى استمرار المؤشرات الإيجابية لاقتصاد المملكة، ومواصلة تحقيقها لأهداف رؤية 2030، الظاهر في ارتفاع مستوى الاستثمارات الخارجية للمملكة وفقا لبيانات البنك المركزي السعودي.وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي 7.99 مليار ريال (2.13 مليار دولار) في الربع الثالث من 2023، بارتفاع 29.13 في المائة عن الربع الثاني، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية.