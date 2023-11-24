تصل لـ500 ريال.. توضيح عاجل لجدول العقوبات والمخالفات في وسائل النقل العام

نشرت صحيفة أم القرى الآلية التفصيلية للائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل
النقل العام، حيث تضمنت جدول المخالفات والعقوبات المرتبطة بالالتزامات العامة
للركاب.
جدول المخالفات والعقوبات
جدول المخالفات والعقوبات المرتبطة بالالتزامات العامة للركاب
1ـ حمل المواد التي تنبعث منها روائح كريهة ومنفِّرة، وكذلك بعض الأطعمة التي قد تفسد أثناء الرحلة.
مخالفة غير جسيمة، عقوبتها 200 ريال سعودي.
2ـ عدم سداد أجرة النقل أو عدم اتباع لوائح الهيئة وتعليمات الناقل بشأن الخدمة.
مخالفة أجرة النقل عقوبتها 200 ريال سعودي + أجرة النقل، العقوبة رفض تقديم الخدمة.
استخدام الخدمة بدون مرافق3ـ استخدام الخدمة من دون مرافق في حالة كون عمر الركاب أقل من الحد الأدنى
المطلوب (13 سنة لخدمات النقل العام بين المدن و8 سنوات لخدمات النقل داخل المدن).
العقوبة رفض تقديم الخدمة.
4ـ إدخال الحيوانات في المركبات أو الحافلات (بين المدن وخارج المدن) أو السفن أو منشآت النقل العام دون وضعها في الأماكن المخصصة، باستثناء حيوانات الخدمة الخاصة بالمكفوفين.
أو الوقف في المواقف غير المسموح بها للعامة أو عدم مراعاة قوانين المرور على الطرق أو القيود المفروضة داخل مرفق وقوف المركبات
العقوبة: مخالفة غير جسيمة، رفض تقديم الخدمة.
الامتناع عن إبراز بطاقة الهوية5ـ الامتناع عن إبراز بطاقة الهوية، رفض تقديم الخدمة.
الإنزال من على متن
الوسيلة وإحالة المخالفة للشرطة (عند الإنزال من رحلات بين المدن)
6ـ النوم في غرف الصلاة أو أي مكان يحظر فيه النوم، مخالفة غير جسيمة عقوبتها 200 ريال.
عدم تقديم تذكرة صالحة عند التفتيش7ـ عدم تقديم تذكرة صالحة عند التفتيش أو عند الطلب من طاقم الناقل أو
المفتشين باستثناء المناطق المسموح بالتواجد بها بدون تذكرة
مخالفة أجرة النقل، 200 ريال سعودي + أجرة النقل
بما في ذلك الحالات التي لا يقوم فيها الراكب من التحقق من صحة تذكرته عند الصعود إلى الخدمة أو إذا قام بتغيير التذكرة أو تزويرها.
عدم إثبات الاستحقاق8 ـ عدم إثبات الاستحقاق فيما يتعلق بالتذاكر الخاصة (تذاكر السعر المخفض)
مخالفة أجرة النقل، 200 ريال سعودي + اجرة النقل
ينطبق على الركاب الذين يحملون تذاكر بأسعار مخفضة (مثل الطلاب وكبار السن وما إلى ذلك)
9 ـ إحضار أمتعة لا يمكن وضعها في مخزن الأمتعة (بسبب حجمها) أو التي لا يستطيع الراكب حملها بنفسه أو التي يمكن أن تسبب ضررًا للوسيلة أو المرفق
المخالفات الأخرى، رفض تقديم الخدمة.
استخدام الدراجات أو الزلاجات10ـ استخدام الدراجات أو الزلاجات من أي نوع أو ألواح التزلج، سواء على متن
الوسيلة أو في المحطات أو المرافق.
مخالفة غير جسيمة، 200 ريال سعودي
11ـ وضع الحقائب والأمتعة في غير الأماكن المخصصة لها
مخالفة غير جسيمة، 100 ريال سعودي
الدخول بملابس متسخة12ـ الدخول إلى المرفق أو الوسيلة بملابس متسخة بشكل يضر المرفق أو الوسيلة
مخالفات أخرى، رفض تقديم خدمة
13ـ العبث بوسيلة أو مرفق النقل أو جزء منه أو الإضرار به
مخالفة جسيمة، 500 ريال سعودي
14ـ شغل مساحة أو مقعد مخصص لذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة
مخالفة غير جسيمة، 200 ريال سعودي