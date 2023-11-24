تصل لـ500 ريال.. توضيح عاجل لجدول العقوبات والمخالفات في وسائل النقل العام

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نشرت صحيفة أم القرى الآلية التفصيلية للائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام، حيث تضمنت جدول المخالفات والعقوبات المرتبطة بالالتزامات العامة للركاب. اضافة اعلان





جدول المخالفات والعقوبات



جدول المخالفات والعقوبات المرتبطة بالالتزامات العامة للركاب1ـ حمل المواد التي تنبعث منها روائح كريهة ومنفِّرة، وكذلك بعض الأطعمة التي قد تفسد أثناء الرحلة.

مخالفة غير جسيمة، عقوبتها 200 ريال سعودي.

2ـ عدم سداد أجرة النقل أو عدم اتباع لوائح الهيئة وتعليمات الناقل بشأن الخدمة.

مخالفة أجرة النقل عقوبتها 200 ريال سعودي + أجرة النقل، العقوبة رفض تقديم الخدمة.





استخدام الخدمة بدون مرافق



3ـ استخدام الخدمة من دون مرافق في حالة كون عمر الركاب أقل من الحد الأدنى المطلوب (13 سنة لخدمات النقل العام بين المدن و8 سنوات لخدمات النقل داخل المدن).

العقوبة رفض تقديم الخدمة.

4ـ إدخال الحيوانات في المركبات أو الحافلات (بين المدن وخارج المدن) أو السفن أو منشآت النقل العام دون وضعها في الأماكن المخصصة، باستثناء حيوانات الخدمة الخاصة بالمكفوفين.

أو الوقف في المواقف غير المسموح بها للعامة أو عدم مراعاة قوانين المرور على الطرق أو القيود المفروضة داخل مرفق وقوف المركبات

العقوبة: مخالفة غير جسيمة، رفض تقديم الخدمة.





الامتناع عن إبراز بطاقة الهوية



5ـ الامتناع عن إبراز بطاقة الهوية، رفض تقديم الخدمة.

الإنزال من على متن الوسيلة وإحالة المخالفة للشرطة (عند الإنزال من رحلات بين المدن)

6ـ النوم في غرف الصلاة أو أي مكان يحظر فيه النوم، مخالفة غير جسيمة عقوبتها 200 ريال.





عدم تقديم تذكرة صالحة عند التفتيش



عدم إثبات الاستحقاق



استخدام الدراجات أو الزلاجات



الدخول بملابس متسخة



7ـ عدم تقديم تذكرة صالحة عند التفتيش أو عند الطلب من طاقم الناقل أو المفتشين باستثناء المناطق المسموح بالتواجد بها بدون تذكرةمخالفة أجرة النقل، 200 ريال سعودي + أجرة النقلبما في ذلك الحالات التي لا يقوم فيها الراكب من التحقق من صحة تذكرته عند الصعود إلى الخدمة أو إذا قام بتغيير التذكرة أو تزويرها.8 ـ عدم إثبات الاستحقاق فيما يتعلق بالتذاكر الخاصة (تذاكر السعر المخفض)مخالفة أجرة النقل، 200 ريال سعودي + اجرة النقلينطبق على الركاب الذين يحملون تذاكر بأسعار مخفضة (مثل الطلاب وكبار السن وما إلى ذلك)9 ـ إحضار أمتعة لا يمكن وضعها في مخزن الأمتعة (بسبب حجمها) أو التي لا يستطيع الراكب حملها بنفسه أو التي يمكن أن تسبب ضررًا للوسيلة أو المرفقالمخالفات الأخرى، رفض تقديم الخدمة.10ـ استخدام الدراجات أو الزلاجات من أي نوع أو ألواح التزلج، سواء على متن الوسيلة أو في المحطات أو المرافق.مخالفة غير جسيمة، 200 ريال سعودي11ـ وضع الحقائب والأمتعة في غير الأماكن المخصصة لهامخالفة غير جسيمة، 100 ريال سعودي12ـ الدخول إلى المرفق أو الوسيلة بملابس متسخة بشكل يضر المرفق أو الوسيلةمخالفات أخرى، رفض تقديم خدمة13ـ العبث بوسيلة أو مرفق النقل أو جزء منه أو الإضرار بهمخالفة جسيمة، 500 ريال سعودي14ـ شغل مساحة أو مقعد مخصص لذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركةمخالفة غير جسيمة، 200 ريال سعودي