الأحد، ١٠ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
صندوق التنمية العقارية يُعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم
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صندوق التنمية العقارية يُعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

صندوق التنمية العقارية يُعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

صندوق التنمية العقارية يُعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم
٠٤:١١:٠٦ م، الأحد، ١٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن صندوق التنمية العقارية “REDF” عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض.

وجاءت الوظائف المعلنة عبر “لينكد إن” وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

1- مدير عام الخبرة الرقمية.

المؤهلات والخبرات:

  • درجة بكالوريوس في إدارة اعمال – “تسويق ، مبيعات” – اداره عامة أو ما يعادلها في تخصص ذو صلة بمهام الوظيفة.
  • الحد الأدنى للخبرات المطلوبة 4 سنوات في مجال ذو صلة (تحسب سنتان لدرجة الماجستير وثلاث سنوات لدرجة الدكتوراة).

2- متخصص ، ائتمان الخزينة:

المؤهلات والخبرات:

  • درجة بكالوريوس في التمويل والبنوك والتأمين أو المالية أو مايعادلها في تخصص ذو صلة بمهام الوظيفة.
  • (تحسب سنتان لدرجة الماجستير وثلاث سنوات لدرجة الدكتوراة).

عن الصندوق:

  • صندوق التنمية العقاري السعودي هو صندوق عقاري تنموي غير ربحي، أنشئ بموجب المرسوم الملكي سعودي سنة 1394 هـ، ثم بدأ الصندوق نشاطه في تقديم قروض للمواطنين لمساعدتهم على إقامة مساكن خاصة لهم، ولغرض الاستثمار، اعتبارا من بداية العام 1395 هـ، وبرأسمال قدره مائتان وخمسون مليون ريال، ثم تضاعف هذا الرقم إلى أن بلغ اثنين وثمانين مليار وسبعمائة وتسعة وستين مليون ريال. مقره العاصمة الرياض.
طريقة التقديم:
أوضح الصندوق، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 30 أبريل 2023م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
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أخبار السعودية أخبار السعودية الآن التنمية العقارية السعودية المملكة

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