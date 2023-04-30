صندوق التنمية العقارية يُعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

تواصل – فريق التحرير:

أعلن صندوق التنمية العقارية “REDF” عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض.

وجاءت الوظائف المعلنة عبر “لينكد إن” وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

1- مدير عام الخبرة الرقمية.

المؤهلات والخبرات:

درجة بكالوريوس في إدارة اعمال – “تسويق ، مبيعات” – اداره عامة أو ما يعادلها في تخصص ذو صلة بمهام الوظيفة.

الحد الأدنى للخبرات المطلوبة 4 سنوات في مجال ذو صلة (تحسب سنتان لدرجة الماجستير وثلاث سنوات لدرجة الدكتوراة).

2- متخصص ، ائتمان الخزينة:

المؤهلات والخبرات: