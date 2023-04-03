فيديو متداول: احتجاز طالب داخل مدرسة بالأحساء.. وأحد المارة: لولا انتباهي لظل مصيره مجهولا

تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول على “مواقع التواصل الاجتماعي، احتجاز أحد الطلاب داخل مدرسة في الإحساء.

ونشر أحد الأشخاص الفيديو وهو في حالة من الغضب، قائلا إنه سمع صوت الطالب داخل المدرسة، ولولا انتباه له لم يكن أحد ليشعر به.

علامات الخوف

وفي الفيديو، يظهر الطالب وهو يقف في النافذة وعلى وجه علامات على الخوف بعد إغلاق المدرسة وتركه بمفرده.

وتداول المغردون الفيديو على نطاق واسع مطالبين بضرورة محاسبة المسؤول عن هذا الأمر.

وبينما أكد البعض أن المسؤولية تؤول إلى المدرسة كونها لابد أن تتأكد من خلو جميع الطوابق من الطلاب، ألقى آخرون بالمسؤولية على ولي أمره.

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