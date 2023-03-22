في التحديث الجديد.. 4 مزايا قادمة لهواتف الآيفون

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من المتوقع أن تطلق شركة آبل تحديثاً جديداً لمستخدمي أجهزة آيفون في وقت قريب، وذلك بعد أن أصدرت آبل تحديثاً خاصاً بالمطورين ومختبري الإصدارات التجريبية العامة لنظام iOS 16.

ومن ضمن أهم الميزات الجديدة المتوقعة لـ “آيفون” في التحديث الجديد، وفق ما أورد موقع “غادجيتس ناو” الإلكتروني ما يلي:

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مزايا جديدة بهواتف الآيفون

1- الرموز التعبيرية الجديدة

سيجلب iOS 16.4 أكثر من 20 رمزاً تعبيرياً جديداً إلى أجهزة آيفون، وتشمل هذه الرموز إيماءات اليد والحيوانات وغيرها.

2- عزل الصوت في المكالمات

بالنسبة لمكالمات فيستايم، تمتلك آبل ميزة عزل الصوت، والتي يمكنها منع الضوضاء المحيطة حول المستخدمين.

ومن المتوقع أن تأتي ميزة عزل الصوت للمكالمات الهاتفية العادية أيضاً مع تحديث نظام التشغيل iOS 16.4 القادم.

3- ميزة تقليب الصفحات

سيعيد تطبيق “آبل بوكس” ميزة الرسوم المتحركة التي تقلب الصفحات باستخدام iOS 16.4، بعد أن تمت إزالتها في وقت سابق.

4- شبكة 5G أسرع

توفر ميزة ستاندالون 5G سرعة أفضل لأجهزة آيفون وهي متوفرة الآن في عدد قليل من البلدان مثل الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل واليابان.

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