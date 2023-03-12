11 ساعة جراحية لاستئصال ورم نادر من قلب طبيب في مكة المكرمة

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تمكن فريق طب القلب بمنطقة مكة المكرمة من استئصال ورم ضخم ونادر لبروفيسور طبي أكاديمي في عملية جراحية استغرقت 11 ساعة تكللت ولله الحمد بالنجاح .

جراحة دقيقة ونادرة

وأكد تجمع مكة المكرمة الصحي أن الفريق الطبي المتخصص في مركز القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة أنقذ بروفيسور طبي أكاديمي في العقد الخامس من العمر بعد استئصال ورم بالقلب يعد الأندر على مستوى العالم بنسبة لا تتعدى 2% , وذلك بعدما استقبلت طوارئ المدينة الطبية حالة المريض

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العملة تكللت بالنجاح

وتبين من خلال التاريخ المرضي حدوث إغماءات متكررة وضيق بالتنفس حيث قام الفريق الطبي بإجراء الفحوصات والتحاليل والأشعة اللازمة والتي أظهرت نتائجها وجود ورم كبير تقرر معه ‘جراء جراحة استئصال لكامل الورم.

وأشار الفريق الطبي المكون من أطباء جراحة القلب والتخدير وتروية القلب والتمريض أنه تم استئصال كامل الورم والذي كان يبلغ وزنه 450 جرام وبحجم ١٠ سم ليتم بعد ذلك عمل ترقيع داخلي وخارجي للأذينين الأيمن والأيسر وزراعة شريان رئوي أيمن ليتم نقل المريض إلى العناية المركزة للقلب حتى تماثل للشفاء وخرج بأتم الصحة والعافية.

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