شاهد.. تحطم طائرتين في إيطاليا وسقوط إحداهما على سيارة متوقفة

تواصل – وكالات:

أعلنت القوات الجوية الإيطالية، اليوم الأربعاء، تحطم طائرتين إثر تصادم جوي في تدريب عسكري، أسفر عن مقتل الطيارين.

الطياران لقيا حتفهما خلال مهمة تدريبية

وأوضحت – حسب “سبوتنيك” – أن طيارين إيطاليين لقيا حتفهما خلال مهمة تدريبية عندما تصادمت طائرتيهما في الجو وسقطتا على الأرض.

الحادث وقع بالقرب من مطار جيدونيا العسكري

وأضافت أن الطائرتين من طراز “يو-208” سقطتا بالقرب من مطار جيدونيا العسكري، الواقع على بعد حوالي 25 كيلومترا شمال شرقي روما.

طيارة سقطت على سيارة متوقفة في منطقة سكنية

وأشارت إلى أن إحدى الطائرتين سقطت على حقل فيما سقطت الأخرى على سيارة متوقفة في منطقة سكنية، ما أدى إلى تضرر عدد المنازل، مؤكدة أن الحادث لم يتسبب في المزيد من الضحايا.

رئيسة الوزراء الإيطالية تعزي أسر الضحايا

من ناحيتها، قدمت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تعازيها لأسر الطيارين وزملائهما، فيما أعلنت السلطات فتح تحقيق في الحادث لمعرفة ملابساته.