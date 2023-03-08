الأربعاء، ١٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
صناديق عقارية بقيمة 4 مليارات ريال لتوفير 4 آلاف وحدة سكنية في الرياض والمدينة
شاهد.. تحطم طائرتين في إيطاليا وسقوط إحداهما على سيارة متوقفة
وداعًا لآلام أسفل الظهر.. حقن توفر الراحة الدائمة
وظائف شاغرة بالهيئة العامة للإحصاء.. التفاصيل ورابط التقديم
5 أهداف رئيسة لحملات “التجارة” على منافذ البيع قبل رمضان
تحذير طبي: شرب الحليب يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

شاهد.. تحطم طائرتين في إيطاليا وسقوط إحداهما على سيارة متوقفة

شاهد.. تحطم طائرتين في إيطاليا وسقوط إحداهما على سيارة متوقفة

شاهد.. تحطم طائرتين في إيطاليا وسقوط إحداهما على سيارة متوقفة
٠٢:١٣:٤٠ م، الأربعاء، ١٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – وكالات:

أعلنت القوات الجوية الإيطالية، اليوم الأربعاء، تحطم طائرتين إثر تصادم جوي في تدريب عسكري، أسفر عن مقتل الطيارين.

الطياران لقيا حتفهما خلال مهمة تدريبية

وأوضحت – حسب “سبوتنيك” – أن طيارين إيطاليين لقيا حتفهما خلال مهمة تدريبية عندما تصادمت طائرتيهما في الجو وسقطتا على الأرض.

الحادث وقع بالقرب من مطار جيدونيا العسكري

وأضافت أن الطائرتين من طراز “يو-208” سقطتا بالقرب من مطار جيدونيا العسكري، الواقع على بعد حوالي 25 كيلومترا شمال شرقي روما.

طيارة سقطت على سيارة متوقفة في منطقة سكنية

وأشارت إلى أن إحدى الطائرتين سقطت على حقل فيما سقطت الأخرى على سيارة متوقفة في منطقة سكنية، ما أدى إلى تضرر عدد المنازل، مؤكدة أن الحادث لم يتسبب في المزيد من الضحايا.

رئيسة الوزراء الإيطالية تعزي أسر الضحايا

من ناحيتها، قدمت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تعازيها لأسر الطيارين وزملائهما، فيما أعلنت السلطات فتح تحقيق في الحادث لمعرفة ملابساته.

الكلمات الدلالية:
إيطاليا تحطم طائرتين تصادم جوي جيدونيا روما سقوط طائرتين

مواد ذات صلة

المزيد
وزير الإسكان يزور واشنطن لعرض فرص استثمار بـ100 مليار دولار

وزير الإسكان يزور واشنطن لعرض فرص استثمار بـ100 مليار دولار

٠٨:٥٤ ص، الثلاثاء، ٠٢ مايو ٢٠١٧
جهود لوضع استراتيجية تضمن حماية الأغذية في المملكة

جهود لوضع استراتيجية تضمن حماية الأغذية في المملكة

٠٦:٢٣ م، الجمعة، ٢١ أكتوبر ٢٠١٦
بالصور.. «التجارة» تسجل مخالفات فورية على مخابز لم تلتزم بالوزن المحدد

بالصور.. «التجارة» تسجل مخالفات فورية على مخابز لم تلتزم بالوزن المحدد

١١:٢٦ م، الأحد، ١٢ فبراير ٢٠١٧
للشهر التاسع.. الركود يسيطر على السوق العقاري لهذه الأسباب

للشهر التاسع.. الركود يسيطر على السوق العقاري لهذه الأسباب

٠٧:٤٠ ص، الأحد، ١٩ فبراير ٢٠٢٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *