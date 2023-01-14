عنصرية الهندوس مستمرة.. هدم مسجد بزعم توسعة الطريق

تواصل – فريق التحرير:

واصلت السلطات الهندية تعنتها ضد المسلمين، وإطلاق يد الهندوس في أعمالهم العنصرية، حيث أظهر مقطع فيديو، هدم مسجد بإحدى ولايات الهند.

الجرافات تبدأ أعمالها

وحسب وسائل إعلام، فإن السلطات الهندية قامت بهدم مسجد “شاهفي” بولاية أوتار براديش الهندية، بحجة توسعة الطريق.

ووثق الفيديو المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، جانبا من أعمال الهدم للمسجد، في ظل وقوف العديد من الناس.

وباشرت الجرافات أعمال الهدم لجدار المسجد المواجه للشاعر، في حين وقفت شاحنات النقل منتظرة إزالة الركام، في ظل وقوف مجموعات من المارة يشاهدون أعمال الهدم، دون أن يحرك أحد ساكنا.

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عشرات الهندوس يقتحمون مسجدا

وفي وقت سابق، وثقت كاميرا مراقبة اقتحام عشرات الهندوس، في ولاية حيدر أباد جنوب الهند، مسجدا للمسلمين وقت الصلاة في منطقة قطب شاهي.

وأفاد ناشرو الفيديو أن الهندوس، نصبوا صنمهم بالمسجد بالقوة وسط اعتداء على المسلمين داخل المسجد، في واقعة ليست جديدة ولن تكون الأخيرة دون تحرك حكومي لحماية المسلمين.