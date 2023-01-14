السبت، ٢١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٤ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
عنصرية الهندوس مستمرة.. هدم مسجد بزعم توسعة الطريق
بمكة وجازان ونجران.. توقعات الأرصاد: أمطار رعدية وغزيرة حتى العاشرة مساءً
سامسونج تعلن موعد طرح سلسلة هواتف Galaxy S23
مستخدمو دراجات آلية تخطوا الإشارة الحمراء فتسببوا في كارثة بالمنطقة الشرقية
“واستعينوا بالصبر والصلاة”.. المسلمون في موسكو يؤدون صلاة الجمعة وسط الثلوج (فيديو)
تنبيه متقدم من الأرصاد على المنطقة الشرقية.. و”الدفاع المدني” يحذر الأهالي

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

عنصرية الهندوس مستمرة.. هدم مسجد بزعم توسعة الطريق

عنصرية الهندوس مستمرة.. هدم مسجد بزعم توسعة الطريق

عنصرية الهندوس مستمرة.. هدم مسجد بزعم توسعة الطريق
٠٤:٥٥:١٢ م، السبت، ٢١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٤ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

واصلت السلطات الهندية تعنتها ضد المسلمين، وإطلاق يد الهندوس في أعمالهم العنصرية، حيث أظهر مقطع فيديو، هدم مسجد بإحدى ولايات الهند.

الجرافات تبدأ أعمالها

وحسب وسائل إعلام، فإن السلطات الهندية قامت بهدم مسجد “شاهفي” بولاية أوتار براديش الهندية، بحجة توسعة الطريق.

ووثق الفيديو المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، جانبا من أعمال الهدم للمسجد، في ظل وقوف العديد من الناس.

وباشرت الجرافات أعمال الهدم لجدار المسجد المواجه للشاعر، في حين وقفت شاحنات النقل منتظرة إزالة الركام، في ظل وقوف مجموعات من المارة يشاهدون أعمال الهدم، دون أن يحرك أحد ساكنا.

اقرأ أيضا:

داخل الجامعة.. طلاب هندوس يعتدون على مسلمين (فيديو)

عشرات الهندوس يقتحمون مسجدا

وفي وقت سابق، وثقت كاميرا مراقبة اقتحام عشرات الهندوس، في ولاية حيدر أباد جنوب الهند، مسجدا للمسلمين وقت الصلاة في منطقة قطب شاهي.

وأفاد ناشرو الفيديو أن الهندوس، نصبوا صنمهم بالمسجد بالقوة وسط اعتداء على المسلمين داخل المسجد، في واقعة ليست جديدة ولن تكون الأخيرة دون تحرك حكومي لحماية المسلمين.

الكلمات الدلالية:
أخبار الهند اضطهاد المسلمسن في الهند السلطات الهندية عنصرية الهندوس هدم مسجد في الهند

مواد ذات صلة

المزيد
«ميليشيا الحوثي» تخالف اتفاق فك حصار «تعز»

«ميليشيا الحوثي» تخالف اتفاق فك حصار «تعز»

٠٩:١٨ م، الأثنين، ١٨ أبريل ٢٠١٦
مجلس الوزراء يقرر الموافقة على تنظيم المركز الوطني للتخصيص

مجلس الوزراء يقرر الموافقة على تنظيم المركز الوطني للتخصيص

٠٣:٤٥ م، الأثنين، ٠٦ مارس ٢٠١٧
وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفيًا بنظيره الفرنسي

وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفيًا بنظيره الفرنسي

٠٧:٢٥ م، الخميس، ٠٢ يونيو ٢٠٢٢
مصادر: الداخلية تدرس تطبيق «السوار الإلكتروني» على موقوفي المناصحة

مصادر: الداخلية تدرس تطبيق «السوار الإلكتروني» على موقوفي المناصحة

١٠:٠٠ ص، الثلاثاء، ٢٢ مارس ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *