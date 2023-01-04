«الحقيل»: سحابة محملة بالبرد تتجه شمال العاصمة الرياض (فيديو)

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توقع خبير الأرصاد والباحث في الطقس والمناخ وليد سليمان الحقيل، هطول أمطار مصحوبة بحبات البرد على الرياض خلال الساعات القادمة.

وقال الحقيل: سحابة محملة بالبرد تتجه شمال العاصمة الرياض في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس”.

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وتابع وليد سليمان الحقيل: “السحابة غطت العمارية وتتجه للأحياء شمال طريق الملك سلمان ، وظهور اللون الرصاصي يعني برد بأحجام متوسطة وكبيرة”.

وأضاف “تشكيلات من السحب محملة بالبرد شمال ضرما، في الساعات الأولى من صباح الخميس تتجه شرقا،وربما تصل شمال الرياض والعمارية”.

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