«الحقيل»: سحابة محملة بالبرد تتجه شمال العاصمة الرياض (فيديو)
تواصل – فريق التحرير:
توقع خبير الأرصاد والباحث في الطقس والمناخ وليد سليمان الحقيل، هطول أمطار مصحوبة بحبات البرد على الرياض خلال الساعات القادمة.
وقال الحقيل: سحابة محملة بالبرد تتجه شمال العاصمة الرياض في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس”.
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وتابع وليد سليمان الحقيل: “السحابة غطت العمارية وتتجه للأحياء شمال طريق الملك سلمان ، وظهور اللون الرصاصي يعني برد بأحجام متوسطة وكبيرة”.
وأضاف “تشكيلات من السحب محملة بالبرد شمال ضرما، في الساعات الأولى من صباح الخميس تتجه شرقا،وربما تصل شمال الرياض والعمارية”.
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