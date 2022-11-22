إيران تواصل ارتكاب الجرائم.. إطلاق غاز سام على المحتجين

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واصلت قوات وعناصر الأمن الإيراني محاولاتها لفض تجمعات الشعب الاحتجاجية، بكل السبل المتاحة، وعمدت مؤخرا إلى وسيلة جديدة، بعد الغاز المسيل للدموع، والرصاص الحي.

استخدام الغاز الأخضر

وتداول نشطاء إيرانيون مقاطع فيديو تظهر استخدم نظام خامنئي بمدينة جوانرود الغاز الأخضر، واسمه العلمي “سداسي كلورو الإيثان”، الذي يعطل نشاط الجهاز العصبي المركزي مؤقتًا.

يسبب التسمم

وقال نشطاء، إن لون الغاز يكون أخضر باهتًا، وأبرز الآثار الأولية للتسمم هي القيء، وتهيج الجلد، والسعال، مطالبين باستدعاء مساعدة الأطباء الدوليين في كردستان.

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416 قتيلا ضحايا احتجاجات إيران

أعلنت منظمة هنجاو الحقوقية مقتل 416 شخصًا على أيدي القوات الأمنية في إيران، بمن فيهم 51 طفلًا و21 امرأة.

ولفتت إلى أن 72 شخصًا لقوا حتفهم في الأسبوع الماضي وحده، من بينهم 56 في مناطق يقطن فيها الأكراد في الغرب حيث تصاعدت الاحتجاجات خلال الأيام الأخيرة.

واتهم حقوقيون قوات الأمن الإيرانية بقتل72 شخصاً، منهم 56 شخصاً في مناطق يسكنها الأكراد، خلال الأسبوع الفائت في حملة قمع التظاهرات التي تشهدها إيران