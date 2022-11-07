«التجارة»: خدمة التعديل الفورية على السجل التجاري أصبحت متاحة عبر منصة الأعمال

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أعلنت وزارة التجارة، اليوم، أن خدمة التعديل الفورية على السجل التجاري أصبحت متاحة عبر منصة الأعمال.

وأوضح المركز الأعمال والمعني بتسهيل بدء وممارسة النشاط الاقتصادي في المملكة، أن خدمة التعديل الفورية على السجل التجاري أصبحت متاحة عبر منصة الأعمال، وأنه يمكن للمستفيدين التقدم بطلباتهم فورًا.

خطوات شطب السجل التجاري والفرعي للشركة

فيما كشف قطاع الأعمال في وزارة التجارة، أن شطب السجل التجاري للمؤسسة أو السجل الفرعي للشركة، يكون عن طريق عدد من الخطوات، مبينًا أن خطوات شطب السجل التجاري والفرعي للشركة، هي:

1 – الدخول على منصة الخدمات الرقمية الحكومية.

2 – اختيار خدمة شطب السجل التجاري.

3 – الدخول على خانة سجلاتي التجارية.

4 – تحديد خيار شطب السجل التجاري.

في الوقت نفسه، تواصل الوزارة جهودها الميدانية المكثفة لمراقبة ورصد أسعار السلع والمنتجات في جميع مناطق المملكة، والتحقق ووفرة المنتجات وتنوعها لحماية وحفظ حقوق المستهلكين.

وأكدت أن الفرق الرقابية قد نفّذت 99,600 عملية رصد لأسعار السلع التموينية من خلال 3,846 زيارة على منافذ البيع بمختلف مناطق المملكة خلال أسبوع، مع القيام بضبط أي مخالفات للأنظمة وإيقاع العقوبات الفورية على المخالفين.

وأشارت إلى أن الزيارات الرقابية، تهدف إلى مراقبة مستويات الأسعار، ومتابعة وفرة المنتجات وضمان تعدد مورديها، وتوافر المنتجات البديلة لخلق منافسة حرة لمصلحة المستهلك.

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