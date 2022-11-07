بالفيديو.. كويتي يُسلّم مبلغ «125 ألف دينار» فاز بها من أحد البنوك بعد فتوى بحرمتها

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سلّم كويتي مبلغًا من المال بلغ 125 ألف دينار فاز بها من أحد البنوك بعدما سأل عن حرمتها.

المشايخ: هذا مال حرام

وحسب صحيفة «المجلس»، فقد قام مواطن كويتي بتسليم مبلغ 125 ألف دينار أي ما يعادل «مليون ونصف المليون ريال سعودي»، للجنة خيرية وذلك بعد سؤاله مشايخ أكدوا له أنه حرام.

وفي مقطع فيديو نشرته صفحة المجلس على «تويتر»، قال المواطن إنه منذ أن تم الإعلان عن فوزه وهو في حالة غير عادية، حيث تفاجأ بالناس يباركون له ويهنئونه على فوزه، لكنه شعر بأن هناك شيئًا غريبًا، وأن هذه المبلغ لابد وأن يخرج من ذمته.

وأكد أنه سأل عن مشروعية هذه الأموال، وأنه بعد أن علم بحرمتها سلمها لإحدى اللجان الخيرية، لأنه اعتبرها مالًا حرامًا ولا يجوز له أن يجمعها مع ماله الخاص ويصرف منها على نفسه وأهله.