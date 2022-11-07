«الأرصاد» يتوقع ضبابًا ورياحًا سطحية مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن السماء تكون غائمة جزئياً، يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مع فرصة تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة ، والجوف، والحدود الشمالية.

حركة الرياح السطحية

وأوضح أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 32 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 40 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الخليج العربي

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15- 35 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

كما نبه المركز من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي الحناكية والمهد، مشيرًا إلى أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرًا وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء.

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