الأحد، ١٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
سوق الأسهم يغلق مرتفعًا.. بتداولات قيمتها 4 مليارات ريال
القبض على مواطن بمحافظة العارضة لنقله مخالفين لنظام أمن الحدود
8 قرارات.. «العامة للمنافسة» تطّلع على نتائج التحقيق في قضايا التواطؤ بمشروعات حكومية
أول تعليق لاتحاد الغرف على قرار وزير المالية بصرف مستحقات المقاولين
الجيش اليمني يُسقط طائرتين مسيرتين أطلقتهما مليشيات الحوثي
Foton الصينية تكشف عن مواصفات أقوى نموذج لسيارتها Tunland G9

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

سوق الأسهم يغلق مرتفعًا.. بتداولات قيمتها 4 مليارات ريال

سوق الأسهم يغلق مرتفعًا.. بتداولات قيمتها 4 مليارات ريال

سوق الأسهم يغلق مرتفعًا.. بتداولات قيمتها 4 مليارات ريال
٠٤:٣٢:٥٠ م، الأحد، ١٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيس اليوم مرتفعًا 82.09 نقطة ليقفل عند مستوى 11521.28 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم – 113 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 255 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 156 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 46 شركة على تراجع.

الشركات الأكثر ارتفاعًا

وكانت أسهم شركات بروج للتأمين، وعذيب للاتصالات، والإنماء طوكيو م، وعناية، وتْشب الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات السعودي الألماني الصحية، واللجين، وبوبا العربية، والحمادي، والخدمات الأرضية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 6.25% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والراجحي، أرامكو السعودية، والخليج للتدريب ، وبترو رابغ، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم الراجحي، و معادن، وأرامكو، والأهلي، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 85.27 نقطة ليقفل عند مستوى 19613.21 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 24 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 541 الف سهم تقاسمتها 1706 صفقات.

اقرأ أيضًا:

116 شركة رابحة.. سوق الأسهم يُغلق منخفضًا 11439 نقطة

الكلمات الدلالية:
الأسهم الأسهم السعودية البورصة سوق الأسهم

مواد ذات صلة

المزيد
الأمن التونسي يضبط أسلحة ومتفجرات في مدينتين

الأمن التونسي يضبط أسلحة ومتفجرات في مدينتين

٠٨:٢٢ م، الثلاثاء، ٠١ ديسمبر ٢٠١٥
صاعقة رعدية تقتل 6 من الإبل بـ”بجادية الدوادمي”

صاعقة رعدية تقتل 6 من الإبل بـ”بجادية الدوادمي”

٠٩:٤٨ م، الخميس، ١٩ مارس ٢٠١٥
“التجارة” تُغلق مستودعاً يزيّف قطع الغيار الأصلية للسيارات (صور)

“التجارة” تُغلق مستودعاً يزيّف قطع الغيار الأصلية للسيارات (صور)

٠١:٥٦ م، الأحد، ٢٨ ديسمبر ٢٠١٤
العمل: بدء تطبيق المرحلة السادسة لـ”حماية الأجور”

العمل: بدء تطبيق المرحلة السادسة لـ”حماية الأجور”

٠٥:٤٦ م، الأحد، ١٢ أبريل ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *