سوق الأسهم يغلق مرتفعًا.. بتداولات قيمتها 4 مليارات ريال

تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيس اليوم مرتفعًا 82.09 نقطة ليقفل عند مستوى 11521.28 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم – 113 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 255 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 156 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 46 شركة على تراجع.

الشركات الأكثر ارتفاعًا

وكانت أسهم شركات بروج للتأمين، وعذيب للاتصالات، والإنماء طوكيو م، وعناية، وتْشب الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات السعودي الألماني الصحية، واللجين، وبوبا العربية، والحمادي، والخدمات الأرضية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 6.25% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والراجحي، أرامكو السعودية، والخليج للتدريب ، وبترو رابغ، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم الراجحي، و معادن، وأرامكو، والأهلي، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 85.27 نقطة ليقفل عند مستوى 19613.21 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 24 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 541 الف سهم تقاسمتها 1706 صفقات.

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