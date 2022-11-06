الأحد، ١٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
عاجل.. سقوط طائرة ركاب في بحيرة فيكتوريا بتنزانيا (فيديو)
آخر 24 ساعة.. «الصحة» تُعلن حصيلة إصابات ووفيات كورونا
خلال 24 ساعة.. وفاة 4 أشخاص إثر انتشار حمى «الضنك» في باكستان
تضيف 1.5 مليار ريال سنويًا للناتج المحلي.. «التحلية» تُوقّع اتفاقية تعدين مياه الرجيع الملحي
عاجل.. نقل مواطن بطائرة إخلاء طبي من تايلاند إلى المملكة لاستكمال علاجه
فيديو غريب.. العشرات من الشباب يقفون لحظة صمت على أرواح الدجاج في باريس!

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

عاجل.. سقوط طائرة ركاب في بحيرة فيكتوريا بتنزانيا (فيديو)

عاجل.. سقوط طائرة ركاب في بحيرة فيكتوريا بتنزانيا (فيديو)

عاجل.. سقوط طائرة ركاب في بحيرة فيكتوريا بتنزانيا (فيديو)
١٢:٤٤:١٥ م، الأحد، ١٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السلطات في تنزانيا شرق إفريقيا، أن طائرة ركاب سقطت اليوم في بحيرة فيكتوريا.

وأفادت مصادر أمنية، بسقوط طائرة ركاب في بحيرة فيكتوريا بتنزانيا أثناء محاولتها الهبوط وإنقاذ 15 من ركابها حتى الآن.

54 شخصًا كانوا على متن الطائرة

وأشارت «العربية» إلى وجود تقارير تنزانية تؤكد أن ما لا يقل عن 54 شخصًا كانوا على متن الطائرة التي سقطت في بحيرة فيكتوريا.

وأعلنت هيئة الإذاعة التنزانية الرسمية، أن طائرة تابعة لشركة «بريسيجن إير» التنزانية قد سقطت في بحيرة فيكتوريا لدى اقترابها من مطار بوكوبا.

الطائرة تحطّمت بعدما فشلت في الهبوط بالمطار

وأضافت في بيان الأحد، أن الطائرة تحطّمت بعدما فشلت بالهبوط في مطار تنزانيا، أثر أعطال فنية وسوء الأحوال الجوية، حين كانت الرحلة قادمة من مدينة دار السلام، مؤكدة أن 54 شخصًا كانوا على متن الطائرة المتحطّمة.

وانتشرت صور للطائرة المحطمة شبه الغارقة في البحيرة، في حين أفاد قائد شرطة مقاطعة كاجيرا، ويليام موامباغال للصحافيين، أن السلطات تمكنت من إنقاذ عدد لا بأس به من الركاب، وفقًا لـ”العربية”.

الكلمات الدلالية:
بحيرة فيكتوريا تنزانيا سقوط طائرة ركاب لشركة بريسيجن إير

مواد ذات صلة

المزيد
وزير الدفاع وولي عهد أبوظبي يتفقدان قوات «إعادة الأمل»

وزير الدفاع وولي عهد أبوظبي يتفقدان قوات «إعادة الأمل»

٠٨:٤٣ م، الأحد، ٢٦ أبريل ٢٠١٥
أمطار على نجران.. و«الباحة» و«الحدود الشمالية» تزيلان مخلفاتها

أمطار على نجران.. و«الباحة» و«الحدود الشمالية» تزيلان مخلفاتها

٠٩:٤٤ م، الخميس، ٢٨ أبريل ٢٠٢٢
مواطن يهدم منزله بسبب مواد بناء مغشوشة.. ويتهم التجارة بتجاهل شكواه

مواطن يهدم منزله بسبب مواد بناء مغشوشة.. ويتهم التجارة بتجاهل شكواه

٠٢:٢٠ م، الجمعة، ٢٧ فبراير ٢٠١٥
ارتفاع حصيلة تفجيرات إسطنبول إلى 38 قتيلاً

ارتفاع حصيلة تفجيرات إسطنبول إلى 38 قتيلاً

٠٢:٤٤ م، الأحد، ١١ ديسمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *