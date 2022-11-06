عاجل.. سقوط طائرة ركاب في بحيرة فيكتوريا بتنزانيا (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السلطات في تنزانيا شرق إفريقيا، أن طائرة ركاب سقطت اليوم في بحيرة فيكتوريا.

وأفادت مصادر أمنية، بسقوط طائرة ركاب في بحيرة فيكتوريا بتنزانيا أثناء محاولتها الهبوط وإنقاذ 15 من ركابها حتى الآن.

54 شخصًا كانوا على متن الطائرة

وأشارت «العربية» إلى وجود تقارير تنزانية تؤكد أن ما لا يقل عن 54 شخصًا كانوا على متن الطائرة التي سقطت في بحيرة فيكتوريا.

وأعلنت هيئة الإذاعة التنزانية الرسمية، أن طائرة تابعة لشركة «بريسيجن إير» التنزانية قد سقطت في بحيرة فيكتوريا لدى اقترابها من مطار بوكوبا.

الطائرة تحطّمت بعدما فشلت في الهبوط بالمطار

وأضافت في بيان الأحد، أن الطائرة تحطّمت بعدما فشلت بالهبوط في مطار تنزانيا، أثر أعطال فنية وسوء الأحوال الجوية، حين كانت الرحلة قادمة من مدينة دار السلام، مؤكدة أن 54 شخصًا كانوا على متن الطائرة المتحطّمة.

وانتشرت صور للطائرة المحطمة شبه الغارقة في البحيرة، في حين أفاد قائد شرطة مقاطعة كاجيرا، ويليام موامباغال للصحافيين، أن السلطات تمكنت من إنقاذ عدد لا بأس به من الركاب، وفقًا لـ”العربية”.