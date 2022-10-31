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وخالق الناس بخلق حسن».. مسلمون ينقذون 50 غريقا من ضحايا جسر الهند المعلق
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وخالق الناس بخلق حسن».. مسلمون ينقذون 50 غريقا من ضحايا جسر الهند المعلق

وخالق الناس بخلق حسن».. مسلمون ينقذون 50 غريقا من ضحايا جسر الهند المعلق

وخالق الناس بخلق حسن».. مسلمون ينقذون 50 غريقا من ضحايا جسر الهند المعلق
٠٩:٢٦:٢٨ م، الإثنين، ٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تمكن مسلمان في الهند، هما توفيق بهاي، وحسين باثان، من إنقاذ 50 شخصا عن طريق السباحة، عندما سقط الجسر المعلق يوم أمس في ولاية غوجارات الهندية.

الصحافة الهندية تتفاعل

وذكرت الصحافة الهندية، اليوم، في الولاية، عن حكاياتهما وبطولتهما، فيما أدلى المواطنان الهنديات بتصريحات أن كل ما يتمنوه هو التخلص من نشر الكراهية عن مجتمعهم المسلم بالهند.

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يعود للحقبة الاستعمارية 

وأعلنت السلطات الهندية ، أن حصيلة ضحايا انهيار جسر للمشاة في البلاد ارتفع إلى 132 قتيلًا.

وأفادت وسائل إعلام هندية، بأن عدد قتلى انهيار جسر معلق يعود إلى الحقبة الاستعمارية في ولاية جوجارات بغرب الهند، تجاوز الـ 132 قتيلًا.

500 شخص بينهم أطفال كانوا على الجسر

وأوضحت أن أكثر من 500 شخص، بينهم أطفال، كانوا على الجسر عندما انهار أمس، مؤكدة أنه تم إغلاق الجسر الذي بني منذ أكثر من 140 عامًا في سد ماتشو في مدينة موربي، على مدار العامين الماضيين وأعيد فتحه يوم الأربعاء الماضي، بعد إعادة ترميمه.

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