مصادر: الاستعانة بشركة متخصصة للتعامل مع «الأموال والعقارات غير معلومة المالك»

تواصل – فريق التحرير:

كشفت مصادر، أن الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، بصدد الاستعانة بشركة متخصصة لدراسة كيفية التعامل مع اللقطات من «الأموال والعقارات غير معلومة المالك»، والمفقودات الخاصة بالهيئة، وإعداد اللوائح وأدلة السياسات الخاصة بها، حسب صحيفة «الوطن».

المفقودات بما فيها لقطات الحرم

ووفق المصادر، فإن الهيئة تسعى إلى الحصول على خدمات استشارية في دراسة الوضع الراهن لعمل اللقطات والمفقودات، بالإضافة إلى إعداد دراسة شاملة وتقديم التقارير اللازمة في كيفية التعامل مع المفقودات بما فيها لقطات الحرم، من حيث:

1 – تسلمها.

2 – حفظها والتعريف بها.

3 – الوصول إلى أصحابها.

4 – إمكانية التصرف بها حال تعذر تسليمها لأصحابها.

5 – إعداد اللائحة وأدلة السياسات والإجراءات الخاصة بها، وجميع النماذج التي تساعد في تنفيذ أعمالها.

وأوضحت الهيئة أن الأموال التي تتولى الهيئة حمايتها وحفظها، هي:

1 – أموال القاصرين من لا ولي له.

2 – الغائب والمفقود والمجهول.

3 – من لا يعرف له وارث.

4 – اللقطة والسرقات ونحوها من أموال الديات.

5 – فاقد الأهلية، مثل «الحمل والمجنون والمعتوه وفاقد الإدراك والسفيه ومن به عاهة عقلية وذو الغفلة ونحوه».

اختصاصات الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين

وأشارت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم اختصاصات الهيئة، إلى أن أهم اختصاصاتها تتلخص في:

1 – الوصاية على أموال القصر والحمَل الذين لا ولي ولا وصي لهم وإدارة أموالهم.

2 – القوامة على أموال ناقصي الأهلية وفاقديها الذين لم تعين المحكمة المختصة قيماً لإدارة أموالهم.

3 – إدارة أموال من لا يعرف له وارث، وأموال الغائبين والمفقودين والوكالة عنهم في المسائل المالية.

4 – حفظ الديات والأموال والتركات المتنازع عليها حتى ينتهي الإيجاب الشرعي فيها، إذا عهدت المحكمة المختصة إلى الهيئة بذلك.

الأهداف الإستراتيجية للهيئة

يذكر أن الأهداف الإستراتيجية للهيئة، هي، توفير خدمات متميزة للمشمولين بالنظام بكفاءة وفاعلية، مع رصد متكامل للمشمولين بالنظام وأموالهم بشكل آني، وحفظ وإدارة أموال المشمولين بالنظام وتأديتها بموثوقية، وتنمية أموال المشمولين بالنظام باحترافية عالية، مع الإشراف على تصرفات الأولياء بمستوى عالٍ من الدقة والمهنية، وكسب رضا وثقة المجتمع تجاه عمل الهيئة.

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